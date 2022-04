Demi Rose deleita la pupila con blusita abierta y jeans roídos de 45 dólares

La modelo británica Demi Rose deleitó la pupila luego de elegir mostrar sus atributos con blusita abierta y un par de jeans de mezclilla roídos de 45 dólares. Pues aunque la top model tiene un estilo muy particular de vestir, es un hecho que no necesita ropa tan cara para lucir sus atributos.

Demi Rose apareció acercándose y alejándose de la cámara en segundos, y es que la estrella de las redes sociales se estaba columpiando de frente a la cámara; pero no sólo eso, pues la británica aprovechó el momento para seducir con sus atributos al descubierto y unos jeans roídos que están muy a la moda.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la modelo de firmas como Pretty Little Thing, se lució a través de un video de su perfil, como siempre, luciendo impecable.

En modo Barbie

Esta vez, la celeb nacida en Birmingham, Reino Unido, vistió un blusita abierta que a penas si alcanzó a cubrir el par de encantos en un sutil tono rosado, acompañando su look con un peinado de un par de coletas de caballo súper lacias y un maquillaje muy natural que destaca sus párpados rosados.

Pero la cereza de pastel fue ese par de jeans roídos de las rodillas que combinó con un lazo blanco de barbas amarrado a su cintura mientras se escucha una versión diferente de la icónica canción "Only You" y al mismo tiempo que se lee en la descripción: "Barbie mode" (En modo Barbie).

"Cute mode" (En modo lindo), "So stunning!" (¡Muy impactante!), son otros de los comentarios que ha generado Demi Rose, aunque alguien más cuestionó al verla: "Is it possible for a person to be so beautiful everywhere?" (¿Es posible que una persona sea tan hermosa en todas partes?).

También se lee: "Gorgeous!!!!!" (¡Diosa!), "LOVE YOU SO MUCH" (Te amo mucho), "Beautiful mamelones" (Hermosos mamelones), y también "A Barbie girl in a Barbie world" (Una Barbie en el mundo de Barbie).

"Absolutely stunning" (Absolutamente impresionante), "You are the most beautiful woman on the planet" (Tú eres la mujer más hermosa sobre el planeta Tierra), "So hpt" (Que fogosa), "Bellísima" o "Most beautiful" (La más hermosa), so parte de los 351 mil corazones rojos y alrededor de 3 mil comentarios.

