Demi Rose deja ver su clase con elegante bañador al borde de la piscina

Desde Ibiza, España -su lugar favorito del mundo para vivir-, la modelo Demi Rose deja ver su clase tras lucir glamorosa con elegante bañador al borde de la piscina, mientras se nutre con los rayos del sol. Justo así se dejó ver en su última publicación de Instagram.

Y lo sorprendente esta vez, no fue que la top model de raíces europeas haya lucido derrochando glamour como en muchas otras ocasiones, sino que la británica echo mano de su Español y esta vez, su descripción fue en la lengua hispana que se habla en más de la mitad del globo terráqueo.

No sin antes, lucir un outfit playero de esos que además de dejar ver el cuerpazo de Demi Rose, también dejan ver que más sexy ya no se puede lucir, de la mano de la elegancia que le dan un sombrero de ala ancha y 'ondulada', así como un par de sandalias de tacón delgado, que complementan el look.

Y qué decir del maquillaje que Demi Rose utilizó en esta ocasión para enamorar a sus más de 18.9 millones de fanáticos de su cuenta de Instagram, pues la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, no escatimó en lucir además, más que bella.

Fue al borde de la piscina que la modelo lució glamorosa con el outfit antes mencionado, tomando los rayos del sol de su querida Ibiza Magic Island (Ibiza Isla Mágica) como llama al puerto de España donde vive desde hace algún tiempo.

"Todo está bien en Demi Land", (Todo está bien en Tierra de Demi) aseguró esta vez desde su descripción de su publicación del martes pasado; lo que ha generado alrededor de 283 mil reacciones con corazones rojos, hasta el momento.

Pero también más de 2,350 comentarios entre los que se leen: "Best post!" (¡La mejor foto!), "Gorgeous post" (Magnífica publicación), con la que por cierto puso a su fan de cabeza literalmente, "OMG!!!" (¡¡¡Dios Mío!!!), "You are so beautiful, looks so good!" (Eres tan hermosa, ¡se ve tan bien!).

O "Wow beautiful pic!" (Guau, hermosas postal), "Super cute" (Súper linda), "WoW bellíssima!!", "sexy hot babe" (Chica fogosa), "This is so perfect" (Esto es perfecto), o un simple "Guapísima". Pues a decir verdad, los millones de fanáticos de Demi Rose, son fieles a su belleza y en cada publicación de la británica, lo demuestran sin duda alguna.

