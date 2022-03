Demi Rose deja huella a su paso por el Caribe tras mostrase con prenda abierta

Las recientes vacaciones de la modelo Demi Rose siguen causando sensación en redes sociales y la tarde del pasado lunes, la británica dio muestra de ello tras posar con prenda abierta; lo que significa que sigue dejando huella a su paso por el Caribe y donde sea que se apersone.

Y es que a sus 26 años, Demi Rose ha logrado poner de cabeza a todo el mundo, luego de protagonizar sus fotografías llenas de sensualidad y elegancia al mismo tiempo, por lo que se ha perfilado como una de las celebridades más visitadas alrededor del mundo.

Con un escenario tropical de la Isla de Santa Lucía en pleno Mar Caribe al oeste de México y norte de Venezuela, y la puesta de sol en su máximo esplendor, Demi Rose mostró su sensualidad y empoderamiento femenino al posar con una prenda abierta tipo camisola que además está confeccionada de tela traslúcida.

Lee también: Demi Rose se olvida del sostén y deja caer su braguita tras tomar un baño al aire libre

Un collar de jade y una cruz colgando en su pecho así como un par de lentes estilo Marilyn Monroe, fueron suficientes para aumentar la elegancia de la británica de 26 años. Pero no fue la única postal que la top model compartió en su publicación de la tarde del martes.

Pues además de mostrar un par de bellezas y tradiciones típicas del lugar, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, se dejó ver acostada boca abajo sin prenda alguna al filo de la piscina en modo intelectual, con un libro en la mano y su sensualidad al máximo.

Lee también: Con vestidito de red o sólo una braguita amarilla, Demi Rose confía en su belleza

"The vibe is high" (El ambiente es de otro nivel), escribió la británica tras compartir un 'cachito' de lo que está viviendo en la isla americana. No por nada, Demi Rose se ha llevado los comentarios más halagadores y llenos de admiración y otras cosas...

"#magnifique beyond words" (#magnifique más allá de las palabras), "Its beatiful" (Es hermoso), "And you are my love Baby" (Té eres mi amor bebé), "Beautiful woman" (Hermosa mujer), "Gorgeous" (Diosa), "Looks very therapeutic. Hope you are well" (Se ve muy terapéutico. Espero estés muy bien), son algunos de los comentarios que se leen.

Y a la par, la británica que ha dejado boquiabiert@ a más de uno de sus fans, ha logrado también atrapar el corazón de no menos de 520,556 seguidores, quienes han dejado al menos, 4,357 mensajes.

Síguenos en