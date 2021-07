Demi Rose deja caer su diminuto bañador y es una verdadera tentación

Luego de unos días de inactividad en redes sociales, la modelo Demi Rose se ha mostrado como toda una diva y una absoluta y verdadera tentación tras posar con un diminuto bañador y dejarlo caer sin piedad para sus más de 17 millones de fanáticos.

Durante el medio día de este domingo en América y muy temprano desde Ibiza, España -lugar donde la modelo Demi Rose vive-, dio muestra una vez más de su innegable belleza con un sexy y singular bañador color negro a través de su cuenta oficial de Instgagram.

Su belleza descomunal fue la que Demi Rose mostró a través de su último post en el que se le ve lucir encantadora con dicha prenda, con la que apenas aparece vestida. Acto seguido, sus admiradores no se han hecho esperar con los mensajes más halgadores.

No obstante, la top model nacida en Birmingham, Reino Unido, aprovecho la ocasión para hacer un especial anuncio y de paso, ganar más admiradores y followers. La basta descripción a su par de infartantes postales se lee: "Happy Sunday... How’s yours looking? My OF [Only Fans] profile has no subscription fee for a limited time only and I am going to be launching my first live soon. Sign up now for first access. Check out my website in my bio linked under “exclusive content".

Lo que en Español significa: Feliz domingo... ¿Cómo está el tuyo? Mi perfil OF [Only Fans] no tiene tarifa de suscripción solo por un tiempo limitado y pronto lanzaré mi primer live. Regístrese ahora para el primer acceso. Echa un vistazo a mi sitio web en mi biografía vinculada bajo "contenido exclusivo".

"Marking my calendar girl! Your OF is my FAVORITE" (¡Marcando a mi chica de calendario! Tu OF es mi FAVORITO). Por otro lado hubo quien notó que la prenda de Demi Rose está un poco floja: "Umm miss rose. I think your bikini bottom strap is a bit loose.." (Umm señorita Rose. Creo que la correa de la parte inferior de tu bikini está un poco floja...).

Otro más le hizo un especial cuestionamiento: "Do you want to play with me?" (¿Quieres jugar conmigo?)... Alguien más le hizo una petición: "Happy sunday baby girl, i love you please more pics and videos" (Feliz domingo niña, te amo por favor más fotos y videos).

"Do you have acc for favorite fans? I have!" (¿Tienes acceso a tus fans favoritos? ¡Tengo!); "Beautiful nice body shoot" (Sesión de hermoso cuerpo agradable), "Che spettacolo che sei" (Qué vista!), fueron otros de los comentarios a los que Demi Rose se hizo acreedora. A siete horas de haber compartido el par de postales, la británica de 26 años ha logrado cautivar a 505,685 seguidores y se puede leer más de 5,400 mensajes.

