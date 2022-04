Demi Rose deja boquiabierta a sus followers tras lucir todo lo que tiene en falda de encaje

Después de adornar con su presencia los Alpes Franceses, hace un par de días, la modelo Demi Rose, volvió a Estados Unidos y dejó boquiabierta a sus followers tras lucir todo lo que tiene en falda de encaje al asistir por primera vez al exitoso festival de Coachella.

Pues como su colega, la modelo Daniella Chávez, la británica se lanzó a la aventura de vivir por primera vez la experiencia del Cochaella Fest en su edición 2022 luego de dos años de interrupción por la pandemia generada por el Covid-19; y no pudo esperar más a ver actuar en vivo y a todo color a los cantantes más exitosos del momento.

La británica de 27 años, no ha tenido reparo en compartir sus sensuales fotos, desde el momento en el que abordó el avión que la traería a tierras americanas para el Coachella Fest, hasta su viaje y luego un par de postales más tocando suelo estadounidense en la exclusiva zona de Palm Springs, California.

Lee también: ¿Y el sujetador? éste fue el vestido con el que Demi Rose celebró sus 27

Y por si fuera poco, la top model nacida en Birmingham, Reino Unido, no perdió la oportunidad de volver a lucir su curvilínea figura con un bañador color rosado y una falda de encaje que por poco y no deja nada a la imaginación; pues desde el sábado, Demi Rose ha dejado boquiabierta a sus followers tras lucir su perfecta en falda de encaje ¡de espaldas!

Su primer festival en Coachella

"First Coachella" (Primer Coachella), escribió la modelo entre palmeras y estrellas, luciendo además su larga, rubia y ondulada cabellera, un poco alejada y muy cerquita de la cámara en medio de una avenida de Palm Springs.

Lee también: Maribel Guardia luce calzoncito tirada en un sofá durante el puente

Y entre los 200,145 corazones rojos que ha recibido, los fans no se han hecho esperar con sus comentarios y entre algunos se lee: "I like your style" (Me gustq tu estilo), "Deliciosa", "Looking very beautiful Demi Rose" (Luces hermosa, Demi Rose), "Looking absolutely gorgeous and phenomenal" (Luciendo absolutamente hermosa y fenomenal) o un todo en uno: "Sexy, Flawless, Perfect, Amazing" (Sexy impecable, perfecta, asombrosa).

"So Gorgeous" (Que Diosa) fue uno de los comentarios más alentadores, pero qué decir de la revelación llena de pasión como "Demi Rose, you set my soul on fire" (Demi Rose, prendiste fuego a mi alma)...

Así mismo, Demi Rose ha seguido cautivando a sus seguidores con nuevas postales y publicaciones que sin duda causan todo tipo de estragos en sus seguidores de todo el mundo.

Síguenos en