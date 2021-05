Demi Rose da una probadita de su contenido más hot; cubre su anatomía con revista

Con una reconocida revista en mano, la modelo Demi Rose, anunció al mundo, que trabaja en lo que promete, será su contenido original y exclusivo ¡más candente!... La británica lo hizo saber de manera muy especial, luciendo cuerpazo en bikini de encaje y cubriendo su anatomía sólo con la publicación en la que aparece en portada, la emblemática modelo estadounidense, Cindy Crawford.

La modelo europea, se considera a sí misma como una fanática de las cosas místicas, y en su cuenta oficial de Instagram, describe el tema, como la sensación más hemosa que puede tener: "The most beautiful and most profound emotion we can experience is the sensation of the mystical..." (La emoción más hermosa y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico...).

No obstante, aunque es una de sus más grandes pasiones, no hay nada más cierto en su vida que lo suyo es el modelaje y soprender a sus fanáticos con las fotografías más sensuales y candentes que puede protagonizar para mostrar a sus más de 16.5 millones de seguidores de todo el mundo.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

En su última publicación del pasado miércoles, Demi Rose, consintió a sus fanáticos, al contar -como casi nunca lo hace-, que se encuentra trabajando en su próximo contenido con el que pretende seguir derritiendo a su audiencia virtual. Y es que, tener en mano la revista Playboy ¡dice mucho!

¿Será que la británica prepare su nuevo y próximo contenido de mano de la revista? Podría ser... Aunque seguramente, Demi Rose seguirá regalando una que otra publicación a través de sus publicaciones y sus historias de Instagram.

Lo que sí es un hecho, es que con su más nuevo post, ha volteado de cabeza a todo el mundo, pues sus fanáticos están felices de verla posar de esa forma tan sugerente y sobre todo, poder ver más de sus exuberantes curvas en un futuro no muy lejano.

Lee también: Con inusual escote, Demi Rose demustra que sus encantos son más grandes que su corazón

Así lo escribió Demi Rose: "You asked, Of course I listened. Been working on my hottest exclusive content... ever. I’m so happy to finally share it with you! Link in my bio if you click under my website. Happy Flower Full Moon! I love you", escribió en la descripción de su particular postal que se puede disfrutar dando click en la siguiente liga:

Lo que en Español significa: Ustedes preguntaron: Por supuesto que escuché. He estado trabajando en mi contenido exclusivo más candente ... ¡Estoy tan feliz de finalmente compartirlo con ustedes! Enlace en mi biografía si hace clic debajo de mi sitio web. ¡Feliz Flor Luna Llena! Los amo.

Y claro, modelos de talla internacional como Demi y sus fanáticos, reaccionaron llenos de emoción; algunos comentarios de la publicación que a 18 horas de haber sido compartida ha logrado más de medio millón de 'me gusta', se leen:

"Uhhhh la la", "OMFG... get ready to become a zillionaireeeee" (OMG prepárate para convertirse en una zillionaireeeee), "Woohoo", "Go Demi get in yo bag" (Ve, Demi, entra en tu bolso), "Get it girl" (Consíguelo chica), "So gorgeous" (Tan hermosa), "On my way" (Estoy en camino), "Love photo (and men)" (Foto de amor), aunque un fanático dijo no se emocionó: "Nothing special...." (Nada especial....).

Al momento, la postal y el anuncio que ha hecho la británica al mundo, incluye 3,701 comentarios.