Demi Rose da cátedra de cómo lucir un bañador de dos piezas con mucho estilo

Aunque resulte increíble de pensar que la modelo Demi Rose luzca un bañador de dos piezas con un poco de recato, sí lo es... y así fue la vez que dio cátedra de cómo lucir un bañador de dos piezas con mucho estilo y que a la fecha, ¡está de súper moda!

Se trata de un bikini que ha venido a tomar presencia entre las féminas que buscan lucir su figura curvilínea pero que a la par, quieran lucir sexies pero sin caer en lo atrevido y provocativo. Pues no hay que olvidar que Demi Rose es una de las modelos más prestigiadas de firmas como Pretty Little Thing que fabrica ropa para mujeres de todas las edades.

Sólo que la británica de 26 años, supera la expectativa de cualquiera, al verla lucir esas prendas entre pronunciadas curvas, escotes, transparencias, etc, que la han colocado en lo más top de las modelos más vistas en el mundo.

Por su parte, Demi Rose utiliza su cuenta de Instagram y otras redes sociales para mostrar su cuerpo y seguir cautivado a más de uno con sus fotografías más sensuales, cuyas fechas especiales como Navidad, Día de San Valentín o su cumpleaños (el 26 de marzo), acentúa aún más sus atributos con prendas ¡de infarto!

Y entre tantas postales que Demi Rose ha protagonizado, ha saltado a la vista en redes sociales, una en la que aparece luciendo dicho outfit para la playa o piscina de color verde que está estampado de hojas como de palmera en un fondo negro.

Esta vez Demi Rose, lució un sostén strapless pero sin escotes pronunciados ni transparencias, pues ahora sí alcanzó a cubrir muy bien sus atributos. Por otro lado, la británica que en su cuenta de Instagram ha llegado a 19 millones de seguidores, utilizó un bikini muy decente que sólo dejó ver sus muslos, pues se trata de una prenda de peto un poco más alto que los que suele modelar y que tiene como adorno, un par de lazos que terminan en moño, lo que le da un toque muy coqueto.

No por nada, los fanáticos de Demi le han echado flores a través de la fanpage (página de fans) que ha tenido a bien compartir la postal de Rose. "Estás preciosa", "Belleza", "Gorgeous, just Gorgeous" (Preciosa, simplemente preciosa), "Amazing woman" (Mujer increíble), son algunos de los comentarios que se leen.

Y desde Italia, le han llegado las buenas vibras con respeto: "Buongiorno Miss, buon inizio settimana" (Buenos días señorita, buen inicio de semana). Pero los fanáticos no fueron los únicos que le lanzaron piropos, pues un compañía la anda buscando para que forme parte de sus modelos. Pues aunque la publicación no fue en su perfil oficial, la británica sigue causando estragos por donde sea que ande.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!