Demi Rose conquista California con vestido de tremendo escote

Luego de su estancia en el suroeste mexicano y engalanando al caribe con sus poses más encantadoras y reveladoras vestimentas, la modelo británica Demi Rose ha llegado a conquistar California con vestido de tremendo escote.

Así se lució en una postal a su llegada a la Ciudad de California en Estados Unidos, el pasado jueves 14 de octubre, en la que por si fuera poco conquistar con su presencia, lo hizo utilizando un vestido de tremendo escote que como siempre, dejó ver más de lo esperado.

Al exterior del hotel Beberly Hills, Demi Rose lució su estupenda figura con un vestido amarillo paja, estampado con palmeras y con mangas acampanadas. Un par de lentes oscuros, acompañaron a la británica para complementar su outfit tan sensual.

La top model de raíces europeas no para de deleitar la pupila a sus más de 18 millones de seguidores en Instagram, pues los mismos han ido en aumento muy rápido, tras las postales más atrevidas que Demi Rose regala día a día a sus más fervientes admiradores, dejando atónitas incluso, a sus reconocidas colegas.

Con 26 años, la británica ha puesto de cabeza a todo el mundo; en una de sus últimas postales, la nacida en Birmingham, Reino Unido, escribió: "Stateside" (En los Estados Unidos).

"Super", "My Love" (Mi amor), "My sweet love" (Mi dulce amor), son algunos de los mensajes que ha recibido Demi tras su revelador post, mientras que hubo quien aseguró: "I shall not live in vain. Everything to make you enjoy" (No viviré en vano. Todo para hacerte disfrutar).

Y como en un post anterior, le volvieron a decir: "You are the killer of my heart" (Tú eres quien mata a mi corazón). Y alguien más, un poco incrédulo preguntó: "You in Cali now?" (¿Estás en California ahora?).

Al momento, Demi Rose ha logrado impactar con su belleza a más de 350 mil fanáticos y le han dejado en la publicación no menos de 2,760 comentarios.

