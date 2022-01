Demi Rose celebra la llegada del 2022 con ajustado vestido que marca su cintura

Luego de celebrar muy a su estilo las fiestas navideñas y tras dar la bienvenida al 2022 con una fiesta ochentera, la modelo Demi Rose vuelve a celebrar la llegada del 2022 con ajustado vestido al estilo chino, que marca su cintura.

La tarde de este domingo 2 de enero, la modelo británica se dispuso a celebrar de forma y muy elegante el años 2022, luciendo un outfit típico de China, mientras dio color a su cara con sombras en color azul, delineados sutilmente.

Con el mar de fondo de su querida isla Ibiza, España, así como luciendo dicho outfit con una copa en la mano -que parece ser de champagne-, Demi Rose lució su escultural figura de reloj de arena, mientras posaba para la cámara.

El ajustado vestido bordado con lentejuelas color blancas y unos detalles de la cultura china, hicieron ver a la británica muy sensual, no obstante, lo ceñido del mismo y la prolongada abertura en la pierna derecha, no dejaron mucho a la imaginación, pues se nota que Demi Rose se olvidó del bikini y de nuevo enseñó de más; lo que quiere decir, que este 2022 ¡viene con todo!

"Happy 2022... Sending many blessings. A year with one of my favourite angel numbers" (Feliz 2022 ... Enviando muchas bendiciones. Un año con uno de mis números favoritos), dejando ver que el número 2 o el 22, son por mucho sus favoritos sobre otros muchos, de acuerdo a la numerología.

Y los fanáticos de todas partes del mundo, han respondido este segundo día del año a la top model de raíces europes con más de 1,160 mensajes a dos horas de de haber compartido la postal en su cuenta de Instagram. "Greeting friend pretty" (Saludo, amiga bonita), "Perfect pic" (Foto perfecta), "Happy new year my goddess" (Feliz año nuevo mi diosa), son algnos de los mensajes que Demi Rose ha recibido esta tarde.

Otros más se leen: "Wow! Sexy! Beauty!" (¡Guau! ¡Sexy! ¡Belleza!), "Woooow Gorgeous" (Woooow Diosa), "Mind blowing" (Alucinante), "Your top post️" (Tu mejor foto), "Barbie", "Wow you are beautiful women nice dress, i like your hair" (Wow tu eres una mujer hermosa, lindo vestido, me gusta tu cabello).

Y otro fanático no reparó en su deseo hacia la modelo: "Que este año traiga nueva felicidad, nuevas metas, nuevos logros y muchas nuevas inspiraciones en su vida. Te deseo un año lleno de felicidad. Deseando que todos los días del año nuevo estén llenos de éxito, felicidad y prosperidad para ti. Feliz año nuevo". Al momento, Demi rose ha logrado cautivar con su publicación de año nuevo a más de 97,600 followers.

