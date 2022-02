Este 14 de febrero y luego de su evidente derroche de belleza en redes sociales, la modelo Demi Rose celebra el amor con ajustado bustier rojo entre corazones y mucho glamour; mismo atuendo que hace unos días anunciaba en sus historias de Instagram.

Pero fue el pasado domingo, que la británica regresó a hacer de las suyas en la red de la camarita, tras hacer un homenaje al amor y a los enamorados que cada Día de San Valentín tienen a bien demostrarse su amor, cariño, compañía, solidaridad, complicidad, pasión, etc.

Y aunque no se le conoce galán alguno a Demi Rose (o al menos eso parece), la top model no dudó en posar muy sensual, como sólo ella sabe hacerlo, para flechar al propio Cupido este Día del Amor.

Y es que, tras anunciar lo que utilizaría para lucir cuerpazo este fin e inicio de semana, Demi ha posado afuera de una piscina con forma de corazón, luciendo sólo dicho ajustado bustier que acentúa sus curvas y con algunos accesorios a un lado de ella, todos rojos y en forma de corazón.

Un bolso de charol, un par de lentes de sol, unas zapatillas rojas y plateadas, son dichos elementos que resaltan en la publicación y que como la piscina, vienen a complementar el bustier que literalmente tiene forma de corazón, cuya descripción se lee: "Be my Valentine?" (¿Ser mi San Valentín?), que es una clara invitación sus más de 19 millones de seguidores a flecharla.

Y los piropos hacia la británica así como las respuestas a dicha invitación, no han dejado de llegar: "A nice photo" (Bonita foto), "Of course my darling Demi Rose" (Por supuesto querida Demi Rose), "Woooaaawwww I love you Demi Rose" (Woooaaawwww Te Amo Demi Rose).

Y entre un "Ok" y sorprendentemente un "No" -lo que indica un rechazo absoluto a la invitación de Demi Rose-, se lee: "To my darling Demi… I saw that you were perfect and I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more!" (A mi querida Demi… Vi que eras perfecta y te amé. ¡Entonces vi que no eras perfecta y te amé aún más!).

"Hermosísima como un cerezo en flor" o "But of course! It would be more than an honor. It would just be yours forever!" (¡Pero por supuesto! Sería más que un honor. ¡Sería tuyo para siempre!), son otros de los casi 2,500 mensajes que se pueden leer. Al momento, también se pueden ver las reacciones de no menos de 230,131 reacciones.

