Demi Rose celebra cumpleaños tomando el sol en topless, tapa encantos sólo con su cabello

La modelo Demi Rose tuvo un especial motivo para estar feliz este fin de semana, y más atrevida que nunca, posó a la cámara en topless y tapando sus encantos sólo con su cabello castaño, al que colocó una que otra flor blanca. La británica cumplió 26 años el pasado sábado 27 marzo y lo celebró muy a su manera, mostrando su propia personalidad.

Poco se conoce de los gustos que Demi Rose tiene en cuanto a las comidas que prefiere o qué come para mantener ese cuerpazo. Sin embargo, fue a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, donde la modelo compartió algunos vídeos de los bocadillos que comería en su celebración por llegar a sus 26 primaveras.

Además, pese a que el mundo entero se encuentra todavía con las alarmas prendidas por el Covid-19, parece que la londinense tuvo una gran fiesta de cumpleaños al mostrar la infinidad de platillos que se cocinaron para agasajarla, así como el lugar donde se llevó a cabo dicho festejo, sin olvidar el vestido que se puso para su fiesta.

Lee también: El mini body con el que Demi Rose luce tremenda figura de relorde arena

"26 years around the sun, it’s been a blessing... @delphinebrunner35mm" (26 años alrededor del sol, ha sido una bendición... @delphinebrunner35mm, escribió la londinense, mostrándose más que feliz, pues así es como le gusta posar ante su mejor amiga, la cámara.

Fueron un total de tres postales, que Demi Rose compartió a la par de la descripción del sábado, en la que se le ve sólo con un calzón de tela de red y sin sostén, por lo que literalmente prendió la red social; pues además de destacar su belleza, muchos de sus seguidores la felicitaron.

Por supuesto, la londinese recibió los mensajes más halagadores y fogosos mensajes que antes hubiera podido recibir a través de su perfil de Instagram. Al momento, se pueden leer 5,823 comentarios antes, durante y hasta un día después de su cumpleaños, entre los que se leen:

Lee también: Demi Rose posa con sostén de bikini desamarrado y se baja el pantalón

"Congratulations!!! beautiful!!!", "Happy birthday beautiful", "One of my favorite humans" (uma de mis personas favoritas), "Happy birthday gorg doll" (Feliz cumpleaños muñeca maravillosa), mientas una fan quiso estar segura de que el sábado pasado era su cumpleaños: "Is it your birthday queen!" (¿Es tu cumpleaños reina?).

Algunas modelos de la talla de Demi Rose, también felicitaron a su amiga además de poster algunos emojis alusivos a su cumpleaños. Un total de 547,278, con los corazones rojos que la británica ha recibido.