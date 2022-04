Demi Rose cautiva desde los Alpes franceses con bañador de tiras en la nieve

Del Mar Caribe en América a los Alpes franceses en Europa; así fue el repentino cambio de estancia de la modelo Demi Rose quien desde el lugar lleno de nieve, cautivó con diminuto bañador de tiras y sujetador con detalles de peluche este jueves.

Con algunas horas de diferencia entre Europa y América, la británica no ha dejado de lado la oportunidad de seguir brillando en las redes sociales, pues en las últimas horas compartió una publicación con la que ha dejado claro que no le teme al frío y no sólo eso, sino que además, se da el lujo de lucir cualquier prenda sin escatimar.

Esta vez, Demi Rose se puso a tono con el lugar blanqui-verde y utilizó un inusual bikini color blanco de tiras que no deja mucho a la imaginación, así como un sujetador con detalles de peluche, todo en color blanco.

Y por si fuera poco, la británica de recién 27 años cumplidos, hizo de las suyas con sus características poses con las que deja ver sus curvas y cada centímetro de su piel en muy poquita ropa o sin prenda alguna.

Y desde Courchevel, Rhone-Alpes, France, escribió el obligado "Bonjour", dando los buenos días al mundo entero y dejando atónitos a sus casi 20 millones de seguidores y las reacciones no se han hecho esperar, pues ya hay quien cela a una de las personas más importantes en la vida de la modelo Demi Rose como es Denny Desantos, el responsable de sus fotos más encantadoras.

"I’m jealous with your photographer..." (Estoy celoso de tu fotógrafo...), "Nice pic" (Agradable foto), "Ho" (Fogosa), "I like your body" (Me gusta tu cuerpo), "You have beautiful background" (Tienes un hermoso fondo), "Fantástica", "Very nice, looking good" (Muy bonito, se ve bien), son algunos de los 2,560 comentarios que al momento se pueden leer.

"Damnit baby hell fucking yeah baby girl" (Maldita sea, nena, mi**da, sí, nena), fue otro de los intensos comentarios que ha provocado Demi Rose en sus fanáticos por sus intensas fotos.

Así mismo, ha recibido alrededor de 287 mil corazones rojos luego de posar en los Alpes franceses y desafiando a las temperaturas con ese diminuto bañador de dos piezas fuera de serie.

