Los 364 días anteriores de este 2021, la modelo Demi Rose pasó luciendo sus cuvas y escultural figura, y este 31 de diciembre o 1° de enero en Ibiza, España, no fue la excepción. Pues la británica cambió de look y no sólo eso, sino que además, hizo una fiesta de disfraces al estilo de los 80's.

Y es que, nuevamente sin escatimar, Demi Rose cambio su cabellera por una larga, ondulada de tono rubio dorado (anaranjado) y vistió un mini outfit escotado con el que sin duda, logró su propósito par la fiesta ochentera junto a sus amigos.

Luego de celebrar muy atrevida y coqueta la Noche Buena y la Navidad con una tercia de postales, fue a través de sus historias de Instagram que la británica de 26 años, apareció luciendo diferente y muy coqueta, pues aprovechó el momento para tomarse algunos vídeos y una postal que demuestra lo dicho.

Demi rose, echó mano de unas medias color negro que la hicieron verse más sensual, así como una minifalda bordada en lentejuela blanquinegra, simulando rombos que seguramente le llegaba justo debajo de su retaguardia; tampoco pudo faltar una chaqueta negra también bordada.

La británica de 26 años acompañó el atuendo ochentero con una blusa o plantiblusa con cuello tipo Halter muy escotada color rosa-melón que por supuesto utilizó sin sostén y para darle más estilo al outfit ochentero, utilizó un cinturón del mismo tono de la blusa con una hebilla de corazón.

Las zapatillas no podían quedarse atrás, por lo que Demi Rose usó un par de tacones negros con una tira al frente simulando teclas de piano u órgano eléctrico que también presumió en sus historias de Instagram. La música de Spice Girls con la icónica canción "Wannabe" y los amigos bailando, no pudieron faltar en la celebración de fin del 2021 y recibimiento del 2022.

Demi Rose cambia de look a rubia y recibe año con fiesta ochentera. Foto Historias Instagram Demi Rose

Por otro lado, la top model mostró su outfit a través de un clip en el que se lee la leyenda "80's themed party tonight" (Fiesta temática de los 80 esta noche), mientras luce tremendo cuerpazo de prominentes curvas y encantos.

