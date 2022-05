Demi Rose arranca suspiros con sofisticado outfit dorado ¡desde la Luna!

Para comenzar el fin de semana con el pie derecho, la modelo Demi Rose se unió a la celebración del cumpleaños de una de sus amigas y la británica se lució como su colega Daniella Chávez, con un mismo outfit. Pero recientemente arrancó suspiros con sofisticado outfit dorado ¡desde la Luna!

Fue durante dicha fiesta que Demi Rose, posó con la Luna de fondo, desde Ibiza Magic Island, como llama a la isla donde vive, perteneciente a España (Ibiza). La británica de 27 años lució y sofisticado atuendo color dorado con un especial diseño.

Por principio de cuentas, Demi vistió un body de cuero y un sujetador debajo de éste. Las mangas del body tienen incrustadas algunas espinas (como erizos), a la altura casi de los hombros, lo que podría indicar que es para que no se le ecerque alguien indeseable.

Demi Rose ¡en la Luna!

Sin embargo, no hay que perder de vista que Demi Rose es una apasionada de las cuestiones esotéricas o de la astronomía, por lo que ir a la Luna estando en la Tierra, pudo haber sido uno de los mejores regalos que la también DJ (en su tiempo libre), pudo recibir.

"Space is for everybody" (El espacio es para todos), se lee al pie de la serie de postales que la británica publicó el pasado viernes 20 de mayo. Demi también lució una falda amarrada a su cintura sólo de flecos, que, de no haber sido por el body del mismo material y color, se le hubiera visto más de la cuenta, que hicieron juego con las mangas del body de las que también se despendían largos flecos.

Demi Rose también posó con un chico, en cuya compañía se le ve muy poco a la británica...; y lo hizo enfrente de un inflable de mayo tamaño que un ser humano, con luz por dentro que luce idéntico a la Luna. Su amigo Cary Tauben, escribió: "It sure is!" (¡Seguro que lo es!), en atención a Demi Rose. Y otros fanáticos se contagiaron de la buena vibra de la británica y aprovecharon para enviar amor: "Love to everyone who read this" (Amor a todos los que leen esto).

Tamipién se lee: "I like your style" (Me gusta tu estilo) o "Super fic" (Súper foto); también piden "More likes" (Más me gusta), Y alguien más se interesó por saber cuándo sale su nuevo material. "When is yоur new cоntent cоming оut" (¿Cuándo sale tu nuevo contenido?).

Pues muchos ya quieren ver fotos nuevas a parte de las que se pueden ver en su cuenta de Instagram o en otras fanpages (páginas de fans). Alrededor de 168 mil seguidores, son los que han reaccionado a la publicación de Demi Rose y se pueden leer más de 1,340 comentarios.

