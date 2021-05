Ibiza, España es su lugar favorito, tanto, que ahí radica. Sin embargo, la modelo Demi Rose también tiene especial fascinación por las playas occidentales, por ello, ha dejado huella en México y Estados Unidos, con una serie de postales, como cuando apareció a medio vestir, de blanco y olvidándose del sujetador, sin dejar mucho a la imaginación, por lo que sus fanáticos la llamaron ángel.

Para nadie es un secreto que a Demi Rose le gusta lucir sus figura curvilínea que además de estar muy cerca de la perfección, cautiva a cualquiera con sus poses, belleza y sensualidad. Y para no variar, fue en noviembre de 2019, cuando posó desde California, Estados Unidos, en una serie de postales, que arrancan suspiros a muchos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la británica compartió el glorioso momento en el que aparace dejando muy poco a la imaginación, cubriendo sus partes íntimas con un bikini blanco y con una manta blanca de glamorosas mangas.

Esta vez, Demi Rose posó para la revista Bad Influence con otras tres famosas modelos como Maddy Belle, Kaitlynn Anderson y Emma Kotos, haciendo una auténtica explosión en la portada; en ese entonces, la británica contaba con 24 años de edad.

Esta vez la descripción de su postal, sólo se limitó a una carita simulando un ángel, y las reacciones, no se hicieron esperar; pues a la fecha, la británia ha recibido un total de 3,492 comentarios; entre los que destacan, los deseos de sus fanáticos por que se quite la prenda, cosa que no sucedió.

No obstante, Demi Rose ha conseguido ganarse el corazón de más de 16 millones de fanáticos alrededor del mundo y es por ello que es una de las celebridades más vistas de las redes sociales, dando por hecho que las postales que comparte, son las que la mantienen como una de las favoritas.

"Linda", "Jessica Rabbit eat your heart out!" (Jessica Rabbit come tu corazón!), "Uy, mamasita! quítate el vestido", "God you are so beautiful" (Dios, eres tan hermosa), "Eres preciosa, que Dios te bendiga", "My favorite pic ever" (Mi foto favorita)...

O "Words fail to express the beauty and radiance you reflect" (Las palabras no logran expresar la belleza y el resplandor que refleja), "So beautiful" (Qué hermosa), "Wow your so beautiful cutie" (Wow, eres tan hermosa y linda), son algunos de los comentarios que ha recibido la modelo.

Demi Rose ha hecho reaccionar a 498,820 seguidores en Instagram y entre los corazones rojos, destacan en el de la actriz mexicana Michelle González, quien también es poseedora de una figura de diosa.