Demi Rose agradece al Coachella Fest brillando y con la música por dentro

Este 2022, fue la primera experiencia de la modelo Demi Rose de haber vivido en vivo y a todo color el Coachella Fest en su regreso a Estados Unidos desde un respiro en una gélida zona de Francia. Pues acá en el occidente, la británica se dio el gusto de mostrarse como una verdadera princesa y demás, luciendo ¡todo lo que tiene!... y de paso, agradeciendo la experiencia.

Fue por eso, que Demi Rose agradeció al estado de Colorado Tx., donde se lleva a cabo dicho festival con importantes personalidades de la música del momento, al aire libre y viviendo la adrenalina en todo su esplendor.

No por nada, Demi Rose lució cuerpazo, pero además, se lució con los atuendos más encantadores entre vestidos de cuero, transparencias, prendas cortas o muy atrevidas como bikinis de cuero y hasta de hilo dental en el elegante color negro.

Una diosa de negro

Y fue con un body color negro lleno de brillos, que la británica de 27 años, no escatimó y lució a más no poder los últimos días que estuvo en el Coachella Fest, portando una grabadora (de las de antes), no sin lucir su enorme trasero con dicho body que además de estar adornado con pedrería, también dejo ver sus sexies caderas y su muy particular estilo.

Demi Rose también utilizó un maquillaje dramático y como peinado, una cola de caballo enorme con su cabello lacio colgando, como toda una diva. La modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, utilizó también una grabadora con la que lució su atuendo negro de tipo futurista.

De frente y en el día, de perfil y caminando de espaldas por la noche, entre fotos y vídeos, Demi Rose lució su figura de reloj de arena sin recato y orgullosa de sí misma.

"Thank you Coachella With love to my amazing team- (Gracias Coachella Con amor a mi increíble equipo) @forthestarsfashionhouse, @landynalexa, @ariannachayleneblean. @stillvika, @shotbyjuliann".

"Impressive image!!!" (Impresionante imagen!!!), "Love everytime we shooooot" (Me encanta cada vez que disparamos), "I'm waiting fоr yоu mу bаby" (Te estoy esperando mi bebé), son algunos de los comentarios que recibió Demi Rose. Al momento se pueden leer más de 2 mil comentarios y se observan más de 231 reacciones.

