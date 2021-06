Demi Rose acerca su personalidad a la cámara y hace enloquecer

Se vislumbraba el fin de semana en curso y la modelo británica Demi Rose, ya empezaba a enamorar con sus encantos a sus millones de fans alrededor del mundo. Esta vez, la top model acercó su personalidad a la cámara y enloqueció a la red social.

Y es que, fue desde su cuenta oficial de Instagram desde la que Demi Rose llamó la atención esta vez, al posar muy cerca de la cámara de su celular de última generación, dejando ver que ya siente el verano que seguramente aprovechará para seguir deleitando la pupila a sus admiradores de todas partes del mundo.

"Summer feels @prettylittlething ad" (El verano se siente @prettylittlething anuncio), escribió Demi Rose en su publicación del pasado jueves 10 de de junio, no sin antes colocar una flor de girasol en su comentario para hacerlo todavía más encantador.

Lee también: Marjorie de Sousa se apodera del baile y hace trizas con diminuto short

Fue con un par de postales que la modelo de 26 años que literalmente ha puesto al globo terráqueo de cabeza por mosrtrar sus pronunciadas curvas e inigualable belleza, logró hacer detener el slider (deslizador) de la pantalla para detenerse a admirarla.

Desde el puerto de Ibiza, España al que también llama Ibiza, The Magic Island, fue que Demi Rose compartió un par de forografías en las que además de observar su belleza, se le pude ver con su cabellera suelta, un coqueto sombrero de palma y por si fuera poco, sólo trae un sujetador strapless color blanco con el que no deja mucho a la imaginación.

Motivo por el cual, los fanáticos enloquecieron a través de sus mensajes, y para muestra, basta un botón. "Just wow" (Simplemente guau) escribió Mari Carmen Wild, una colega y fanática de Demi Rose. Otra fan, expresó: "Awesome! Totally agree, Attitude is everything 100, 2021 ready for you" (¡Impresionante! Totalmente de acuerdo, Attitude lo es todo al 100, 2021 listo para ti).

Lee también: Vestida de blanco, Demi Rose exhibe sus duraznos; le piden matrimonio

En otras líneas se lee: "Ángel", "PRETTIEST" (MÁS BONITO), "Bella", "So hot" (Mucho calor), "Gorgeous" (Maravillosa), pero alguien más, resignado a que Demi lo siga, escribió: "Reasons to follow me: None, have a gread day"(Razones para seguirme: Ninguno, que tengas un buen día).

"Looking gorgeous" (Luciendo preciosa), es otro de los comentarios que ha recibido la británica a lo largo de tres días. Al momento, la publicación de Demi Rose ha logrado atrapar a su página de fans @demirosexoxo_ y 310,711 personas más. También se pueden leer cerca de 3 mil halagadores mensajes.