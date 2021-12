Demi Rose abre el refrigerador olvidándose de los prejuicios en modo rosa

Este mes de diciembre ha andado muy callada la modelo Demi Rose; pues todo parece indicar que se ha dado un respiro y se está tomando unas vacaciones luego de una intensa gira de trabajo por Croacia e Italia en Europa y luego por México y Estados Unidos en América; no obstante, sus fotografías no dejan de circular en redes sociales y siempre resultan agradables a los ojos de sus fans, como en la que aparece abriendo el refrigerador bastante sexy y olvidándose de los prejuicios.

Ésta, aunada a una serie de postales en las que Demi Rose luce su impresionante figura con los atuendos más chiquitos o ya de plano, medio atuendo o sin nada... Una decena de fotografías son las que protagonizó la top model y con la que sin duda ha logrado captar la atención de más de uno.

Para nadie es un secreto que la londinense guste de exhibir su cuerpazo en pendas menores, transparentes, o muy pequeñas; sin embargo, el verlas todas juntas en una misma publicación es música para los ojos de los seguidores de Demi Rose que a la fecha tiene más de 18 seguidores en su cuenta de Instagram.

La primera postal en la que se le ve a la británica de hoy 26 años, abriendo el refrigerador sin prejuicios, es una de las que más ha llamado la atención; pues es inusual pensar que celebridades como Demi Rose puedan tener esa cercanía con su hogar y con las cosas totalmente cotidianas como visitar la nevera a distintas horas del día para buscar alimentos y menos vistiendo un baby doll.

La segunda, sería pensar qué es lo que come una modelo de su nivel, pues con el cuerpazo que se carga, es de imaginarse que no come un gramo de grasa, no toma una gota de alcohol o bebidas gaseosas que lo único que hacen es inflar el cuerpo y que su alimentación es la más sana posible.

Pero lo que sí podría llamar mucho la atención a sus fanáticos, es la conexión que Demi Rose demuestra tener con su hogar, que aunque tenga llamados a sus intensas sesiones fotográficas o cualquier otro compromiso, la británica siempre se da sus tiempos para visitar el refrigerador que se encuentra ubicado en la habitación que se considera como "el alma de una casa" como es la cocina.

Y aunque ésta no es la primera vez que la top model posa desde la cocina así de sexy, es una de las que más ha llamado la atención. Una de las más recordadas es en al que Demi aparece comiéndose un plátano, sentada en la barra de la cocina, otra más es cuando aparece comiendo naranjas e invitando a sus fans a que se vuelvan consumidores del fruto y no puede dejarse de mencionar cuando está cortando limones de un árbol que son del mismo tono que un vestido que luce.

Y qué decir de las nueve postales más que acompañan a esta portada, en las que Demi Rose cargó hasta con su mascota para lucir su figura cubriendo sus encantos solo con dos corazones multicolor... A decir verdad, las colecciones de fotos que han creado sus fans, no son más que un homenaje a la carrera de la top model de raíces europeas que ha puesto al mundo de cabeza con sus publicaciones en redes sociales.

