De tal palo, tal astilla; sobrina de Maribel Guardia una muñeca al lado de la actriz

Dicen que la belleza se hereda y en esta ocasión, se aplica letra por letra ese dicho tan popular en México con una de las fotografías que no deja duda de ello; y es que como una muñeca lució la guapa Maribel García -sobrina de Maribel Guardia- al lado de la actriz.

Muchos desconocen, pero el verdadero nombre de la costarricense que tiene 62 años de edad, es Maribel del Rocío Guardia García, y a su sobrina, la bautizaron en honor a su tía. Maribel García es una periodista de deportes y además de saber todo lo que pasa en la escena deportiva, en su trabajo lleva su penitencia, pues tiene un cuerpazo ¡de 10!

Maribel García es novia de Michel Alfonso, un guapo futbolista -parece ser que del equipo Cruz Azul- y por lo que se ve, son el uno para el otro. Pero el pasado 30 de abril, en pleno festejo del Día del Niño, Maribel llegó a un año más de vida y su tía no dudó en hacerle un homenaje e su visitada cuenta de Instagram.

Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram y endulzó la vista de sus más de 7.5 millones de seguidores, con una foto en la que aparece festejado y felicitando a su sobrina Maribel, una de sus más queridas descendientes, que al al lado de la actriz, luce como una verdadera muñeca.

Maribel García posteó una postal, en la que incluso, ambas "Maribeles" lucen como verdaderas familiares, pues ambas están dotadas de belleza, cuerpazo, juventud y mucho carisma, lo que las pone del otro lado de la realidad de las mujeres que normalmente no alcanzan ese nivel de belleza; ni más jóvenes, ni más grandes.

Y en la descripción de la foto de Maribel Guardia se lee: "#felizcumpleaños amada @belagool que Dios te siga dando ese ángel que irradias, que logres todas tus metas. Larga y bendecida vida rodeada de salud y amor sincero. Te quiero muchísimo".

Ambas llevan el apellido García en sus venas, por lo que todo indica que Maribel García es sobrina de Maribel Guardia por parte de la familia materna de la costarricense. No se saba mucho de la sobrina, incluso si nació en Costa Rica o nació en México; lo que sí es un hecho, es que ambas ponen muy en alto el nombre de la familia García y que sin duda son de las más guapas.

Maribel, sobrina, no pudo más que agradecer a su famosa tía el cumplido por las felicitaciones por un año más de vida y escribió: "Gracias por siempre llenarme de alegría y sabiduría, te amo".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!