De strapless, así fue como acaparó miradas Angelique Boyer en entregas de premios

Su pasión por la actuación han llevado a la actriz Angelique Boyer al reconocimiento público como una de las mejores intérpretes de telenovela en aproximadamente veinte años de carrera artística y ante ello, la francesa se ha valido de su belleza para lucirse -entre muchos otros- con un par de vestidos strapless, con lo que sin duda, acaparó miradas.

Ambos momentos, fueron compartidos por una de las fanpges (páginas de fans) de Angelique Boyer de Instagram, @graziboyerbr, que muestra el par de vestidos strapless de coloridos tonos con los que la novia del también actor Sebastián Rulli, deslumbró al público presente.

El vestido de tonos pastel con abertura en una de las piernas, lo utilizó para la entrega de premios TVyNovelas 2012, cuando venía de protagonizar la telenovela "Abismo de Pasión" junto a David Zepeda, Livia Brito y Mark Tacher; mismo con el que presentó una de las ternas a la mejor primera actriz de telenovela con el hoy galán de "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022). Entrega en la que incluso se llevó un galardón como mejor actriz protagónica por la misma telenovela.

El segundo outfit strapless con el que la protagonista de telenovelas como "Imperio de Mentiras" (2020-2021) o "Vencer el Pasado" (2021) logró un poco más que hipnotizar al público presencial fue un mini vestido rojo con una cola larga prendida de la falta que usó para cantar en vivo junto a la cantante Gloria Trevi y otras como Sherlyn, Ana Brenda Contreras, ¡y hasta Carmelita Salinas! (QEPD).

El performance fue encabezado por la cantante regiomontana y fue una evento de la segunda temporada de "Mujeres Asesinas", en el que también acompañaron en el escenario a Gloria Trevi, famosas actrices como Paty Navidad, Angélica María y Angélica Vale, Galilea Montijo, Adriana Fonseca, Nuria Bages, Edith González (QEPD), Patricia Reyes Spíndola, Daniela Castro, María Sorté y Susana Gonzáles, quienes conformaron la segunda temporada de la serie producida por Pedro Torres para Televisa.

El requisito del evento es que todas tenían que ir vestidas de rojo y Angelique Boyer no fue la excepción; y en esta ocasión, acompañó el glamoroso outfit strapless con un par de coquetas zapatillas negras. En el evento también cantó "Cinco Minutos" con la artista mexicana en francés, su lengua materna, junto a Ana Brenda Contreras y Sherlyn.

"Batalla de looks ¿Qué look de @angeliqueboyer es el más bonito? ¿Usarías alguno?", se lee en la publicación del pasado martes por parte de la fanpage de Angelique Boyer, en Instagram.

Y a decir verdad, resultaría difícil elegir una postal de la actriz, que en cada evento público se luce presumiendo su belleza en su máximo esplendor, así como su envidiable cuerpazo.

