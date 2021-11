De shortcito y botas largas, Galilea Montijo desafía al termómetro en Hoy

Luego de figurar como una de las celebridades más carismáticas en los Latin Grammy y derrochar glamour con un entallado vestido de tonos violetas, la conductora Galilea Montijo desafía al termómetro en "Hoy" tras lucir shortcito y botas largas en el matutino; pues la temporada de invierno ha llegado y la temperatura ha bajado en la Ciudad de México.

Fue en la emisión del pasado martes 23 de noviembre, que la tapatía de 48 años volvió a atrapar miradas luego de publicar una postal en su cuenta de Instagram en la que aparece de espaldas y volteando muy coqueta a la cámara.

Galilea Montijo se dispuso a posar vistiendo una sudadera color negro que se le ve muy holgada con gorro, jareta y bolsas al frente que en su diseño tiene unas alas de tono morado metálico, con la leyenda "POWER" (Poder) por adelante y atrás.

El diseño es parte de la colección de su boutique de ropa Latingal Boutique, de al que ella misma modela algunos. La prenda tiene un costo de $890.00 pesos y la combinó con un par de botas de charol tipo Tall en color negro que tienen un costo de $2,600.00 pesos según una publicación que aparece en el perfil de Galilea Montijo.

La esposa de Fernando Reina sólo dejó colgado un beso rojo en la descripción de su publicación del pasado martes; no obstante ha recibido halagos por parte de algunos famosos y de sus más fervientes admiradores: "@galileamontijo Omg oh por Diossss wow eres una reina Galilea Montijo. Unas fotitos con @juliochiquinene qué daría por ser julio en ese momento", se lee.

Mientras que sus compañeros y amigos del matutino de Televisa como Andrea Legarreta y Andrea Escalona -quienes la vieron lucir dicha prenda en la que se escondía con diminuto short- reaccionaron con caritas con ojos de corazón.

Otra celebridad famosa en redes sociales gracias a su pasión por hacer ejercicio que también reaccionó fue Yudi Arias, la tía de Maluma, quien escribió: "Gali Bella" más un corazón rojo. La actriz Tania Lizardo también se vio cautivada por la belleza de la conductora.

"Preciosa", "Divina, preciosa, espectacular, bella, hermosa, simplemente perfecta", "Ricura de mujer, simplemente perfecta", "Tan GUAPA EHHH ESA SUDADERA DAMELA MORRA" o un "Te amoooooooooo Galiiiiiii", son algunos de los 275 comentarios que Galilea Montijo, quien podría volver a las telenovelas en el 2022, ha generado a partir de su publicación. A la par, también se puede ver la reacción de 32,487 fanáticos con su obligado corazón rojo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!