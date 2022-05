De rosa y bajo la lluvia, Aleida Núñez enamora con coqueto look

Uno de los colores favoritos de la temporada, y de todas las demás, es el rosa, un tono vibrante que no pasa de moda, todo está en la manera en que se luce y Aleida Núñez ha demostrado ser una maestra en este arte que, con su última publicación en redes, encendió a sus fans.

La actriz de telenovelas robó el aliento vestida de rosa y bajo la lluvia, con una imagen muy fresca y hasta tierna, con la que presumió su figura en un atuendo elegido especialmente para sus seguidores y, en específico, para los suscriptores de su contenido VIP.

Aleida Núñez no se limita sólo a seducir a Christian de la Campa en la TV en la telenovela “Corazón guerrero”, sino que esta vez enamoró con coqueto look rosa que desató cientos de comentarios en las redes sociales, haciendo que la lluvia no fuera sólo de agua, sino de piropos.

Todo por sus fans

Desde su ingreso a las plataformas de contenido exclusivo, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, ha tenido gran éxito entre los internautas masculinos, quienes han aprovechado la oferta para poder verla en fotografías inéditas y especiales.

Es por ello que la empresaria ha tomado el compromiso de crear contenido de calidad para sus seguidores y en esta ocasión aprovechó para dejar con el ojo cuadradoi incluso a los de Instagram, al compartir un breve video en el que muestra las razones por las que todos deberían suscribirse a su plataforma exclusiva.

Luciendo un negligee rosa vibrante, de encaje y transparencias, Aleida Núñez modeló para la cámara dejando ver un poco de la prenda y de sus curvas, pero sólo un vistazo pues adelantó que preparaba contenido para sus suscriptores VIP.

Destacando sus encantos entre las gotas de lluvia, la actriz se mostró muy coqueta con un peinado de coletas y sonreía a la cámara con sus labios rojos, invitando a sus admiradores a seguirla, y ¡vaya que tuvo buena respuesta!

“¡¡¡No se pierdan mi página www.aleidavip.com gracias a la locación increíble y gracias a todo mi equipo de producción!!!”, fue el mensaje que acompañó el video de la cantante, que recibió cientos de comentarios de sus seguidores, que cayeron rendidos ante su belleza.

“¡La sensualidad en todo su esplendor!”, “Princesa hermosa”, “¡Qué belleza!”, “Angelito mío”, “Bellísima y maravillosa”, “Por un momento vi a Thalía”, “Yo sí me caso contigo, mi amor platónico, eres mi princesa hermosa”, fueron algunas de las reacciones que recibió.

