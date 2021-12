Luego de haber lucido cuerpazo en atuendos rojos muy típicos de la temporada navideña, la modelo Daniella Chávez ha dado un giro a los outfits de su guardarropa y está despidiendo el año con atuendos rosados, como el vestido de tirantes muy entalladito con el que apareció en las últimas horas.

Pues tras haber lucido como muñequita de aparador con un delicado body traslúcido en color rosa palo, la chilena ha optado por seguir con la misma línea de outfits y todo parece indicar que así terminará este 2021 que tantas satisfacciones le ha dejado.

Y es que, con una tercia de postales de noche posando junto a una escultura de la famosa gatita Hello Kitty, Daniella Chávez lució su escultural figura y aprovechó para hacer una recomendación a sus seguidores para atraer las cosas buenas para el 2022.

"Despidiendo el año, alguna cábala? Yo les recomiendo dar una vuelta con una maleta @fashionnova @novamen", se lee en la descripción de la última y más reciente publicación de Instagram de Daniella Chávez, refiriéndose a cábala como una tradición, por lo que ella recomienda salir con una maleta para atraer los viajes y la buena fortuna.

Y los comentarios de sus fanáticos no se han hecho esperar: "Siempre hago esa cábala", "Te amo hermosa", "Esa es mi cábala también jijiji", "Gracias por la recomendación preciosa. Luces sumamente hermosa y elegante", son algunos de los comentarios que se ha llevado Daniella Chávez.

Su amiga Catharina Javiera no dudó en expresar: "HER MO SA ! "; comentario que la propia chilena respondió con emojis que denotan mucho cariño por ella. Por otro lado, hubo quien dijo que la famosa gatita es uno de sus personajes favoritos: "Amooo a Hello Kitty".

Y no faltó el comentario sincero de uno de sus tantos seguidores: "Con el deseo de que este Año que inicia esté lleno de felicidad y mucha prosperidad para ti y toda tu familia... Que este nuevo ciclo te dé la oportunidad de cumplir tus sueños más anhelados llenando tu vida de Salud y mucho Amor. Muchas Felicidades!!!".

Así, Daniella Chávez ha logrado captar la atención de no menos de 68,800 seguidores y entre tanto, se pueden leer también, 758 mensajes de admiración por la chilena.

