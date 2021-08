¡De rosa! Daniella Chávez antoja con bikini de pronunciado escote en el jacuzzi

La modelo originaria de Chile e internacionalmente conocida Daniella Chávez está aprovechando los últimos meses del verano, luciendo sus atributos a todo lo que da. Y es que recientemente, la también cantante apareció bailando desde el jacuzzi con un bikini color rosa pastel de pronunciado escote con el que antojó a sus fanáticos a echarse un chapuzón al agua.

Pues a demás de su innegable belleza Daniella Chávez le da un plus a sus publicaciones en redes sociales, con sexis movimientos de caderas de lado a lado, de adelante hacia atrás y desde cualquier ángulo. Y esta vez no fue la excepción.

Fue a través de sus historias de Instagram de su cuenta oficial y de su más reciente publicación en su cuenta de respaldo @daniella.chavezc que Dany -como la llaman sus fans-, lució más candente que nunca al mover sus atributos dentro del jacuzzi.

Esta vez, la ex conductora de Televisa Deportes, se valió de su belleza y utilizó un bikini color rosa pastel con el que causó sensación luego de coquetear a sus fanáticos de forma sensual, como sólo ella sabe hacerlo.

"Ve a mi Story y desliza, te quiero!", escribió la chilena de 35 años que a su vez, compartió más imágenes con este outfit playero rosado, que complementó con un sombrero tipo cazador del mismo tono que incluso aprovechó para modelar.

"Increíble", "Hermosa", "Preciosa" son los piropos que ha recibido la también fanática del fútbol través de su publicación de la tarde del pasado domingo mientas disfruta refrescándose desde el jacuzzi.

Y los halagos siguen: "Estupenda", "Qué belleza", "Always So beautiful" (Siempre así de hermosa), "Gorgeous" (Maravillosa); y es que, Daniella Chávez no se cansa de seguir enamorando a sus fanáticos, pero estos tampoco se cansan de halagarla y destacar lo hermosa que es la chilena.

Al momento, la cantante del género urbano, ha logrado cautivar a 16,345 fanáticos que se han pronunciado con el obligado corazón rojo. El clip de la chilena, cuenta también con 40,383 reproducciones y alrededor de 200 comentarios.

