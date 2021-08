¿De rojo o de negro? Aleida Núñez deslumbra con leggings levanta glúteos

Presumiendo sus curvas con unos ajuntados leggings levanta glúteos, Aleida Núñez dejó a todos con la boca abierta al modelar el mismo atuendo en distintos colores, dejando que sus seguidores eligieran con cual destacaban mejor sus atributos.

La actriz de telenovelas como “Las vías del amor“, “Mariana de la noche” y “Un refugio para el amor“, producciones de Televisa, también tiene una fase como empresaria y es así como deslumbró con su cuerpazo en leggings de color rojo o negro, invitando a sus admiradores a decidirse por alguno.

Las piernas perfectas y la prominente retaguardia de Aleida Núñez destacaron aún más con sus leggings levanta glúteos, que son una de las prendas estrellas de su línea de ropa, la cual tiene como propósito resaltar las curvas naturales de la mujer para hacerla sentir más segura.

En su cuenta de Instagram, Aleida Núñez presumió unas postales en las que aparece modelando sus leggings pegaditos en rojo y negro, con los cuales se marcaba cada centímetro de sus torneadas piernas y su espectacular retaguardia de una manera muy sensual.

Con una chamarra corta de piel, la presentadora de televisión le dio un toque más rockero a sus pantalones, haciendo ver que pueden utilizarse para cualquier ocasión y siempre con la garantía de levantar los glúteos para resaltar esta parte del cuerpo femenino, algo que, sin duda, muchas mujeres desean.

Aleida Núñez aprovechó para hacerle publicidad a su marca de ropa, destacando el detalle que hace que sus leggings sean y se vean espectaculares, pues promete levantar la retaguardia de quien los use para lucir sensacional en cualquier tipo de evento, pues aseguró que son frescos, cómodos y resistentes, además de bonitos.

Los fans de la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, no se aguantaron las ganas y le lanzaron cientos de piropos a través de los comentarios de la publicación realizada en la aplicación de la camarita, deshaciéndose en elogios para la bella actriz mexicana.

“Bella y perfecta“, “Love You“, “Bellísima“, “Mi corazón no aguanta tanta belleza, espectacular”, “La guerrera más hermosa, como siempre“, “Hermosa, sexy, eres mi reina, te amo“, “Estás bellísima en las fotos“, “Esa ropa, mami, se te ve muy bien y más que tú la vendes, eres una mami muy preciosa y luchadora, por eso me encantas, amor“, “Te ves hermosa, mujer, me encantas mucho“, fueron algunas de las reacciones que cosechó la famosa con su post.

Y es que Aleida Núñez ha aprovechado muy bien la pandemia para posicionar su marca de ropa en redes sociales, prestándose ella misma para modelar algunas de sus prendas, siguiendo la misma fórmula de otras celebridades, como Marlene Favela, aunque sus diseños son totalmente diferentes.

