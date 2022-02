¡De rojo! Maribel Guardia sacude caderas en entallados leggings y top

La actriz Maribel Guardia ya dejó claro que el baile también es lo suyo y a mitad de semana, se vistió ¡de rojo! y sacudió sus caderas entalladas en un par de leggings y top que hicieron suspirar tras verla bailar cerquita de la cámara.

Pues la costarricense se ha unido a un nuevo reto que circula en redes sociales que se trata de seguir una coreografía que con anterioridad ya había realizado su nuera Imelda Tuñón a través de su cuenta de Instagram. Pero esta vez fue Maribel Guardia que hizo lo suyo y volvió a cautivar a su público.

La también actriz que se sumó al elenco de la continuación de "Corona de Lágrimas" (2012) que está a punto de volver a la pantalla chica de Televisa Univisión, movió sus caderas y el esqueleto completo, tras bailar el tema de Vine_landiya.

Se trata de una canción de la serie coreana "Snowdrop", protagonizada por Jisso de Blackpink y que literalmente ha puesto a bailar a más de uno con su coreografía y en cuya descripción de su post en Instagram, Maribel escribió: "A bailar que el mundo se va a acabar #baike #reel #feliz".

Por su puesto y como es de esperarse, Maribel Guardia se ha llevado los aplausos de sus seguidores y algunas famosas como Marisol González, quien escribió: "Siempre hermosa, que Bárbara" o el de la bailarina cubana Lis Vega: "@maribelguardia hermosa siempre".

Pero no fueron las únicas que se sorprendieron nuevamente con la belleza, carisma y cuerpazo de la costarricense a sus 62 años, pues a ello se unieron Víctor Latin Lover, quien le lanzó un: "Que guapa bizcocho". Por su parte, Roxana Castellanos, quien compartirá créditos con Maribel en "Corona de Esperanza", también escribió: "LA Maaaás!!! LA MÁS QUERIDA!! La más GUAPA!".

La guapa periodista cubana Myrka Dellanos también reaccionó a la belleza de la costarricense con un "Wow!" y Sergio Lozano no dudó en expresar: "Eso guaracandilla! Dándolo todo!", así como Juan Manuel Cortés con un "¡Qué divina!". Mientras que Ana Victoria -hija de Amanda Miguel y el finado cantante Diego Verdaguer-, le dejó un corazón rojo.

Otra fan más, ha demostrado que Maribel Guardia es su fuente de inspiración y así la halagó: "¡Usted siempre luce divina! Le pido a Dios que me conserve la cintura así como la suya, y por cierto sigo su consejo de ponerme hielo en el rostro… Sólo tengo una duda, ¿Es diario? Muchísimas gracias".

"Estás bien hermosa mi amor", "Feliz día hermosa muñeca, que excitante te ves; así con tan provocativo conjunto rojo para bailar y alegrar la vida, ya hoy estamos aquí y mañana no sabemos", fueron otros de los comentarios que Maribel Guardia ha arrancado de sus seguidores, quienes se han maravillado de verla bailar así tan completa, tan entera a sus 62 años.

Al momento, la también cantante y ahora bailarina, ha logrado más de 103,101 corazones rojos y más de mil comentarios.

