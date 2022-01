¡De revista! la vez que Aracely Arámbula protagonizó portada

La televisión no ha sido la única válvula de escape de la actriz Aracely Arámbula, pues también ha tenido colaboración en otros proyectos importantes y así fue la vez que lució ¡de revista! protagonizando portada. No obstante, su elegancia y el glamour lucieron por encima de lo que 'la Chule' pudiera proyectar.

Fue sólo con atuendos negros que Aracely Arámbula lució en portada y al interior de la revista "Fernanda", en su edición 105 de 2016, aproximadamente, cuando la intérprete estaba despegando con la historia de "La Doña", producción de Telemundo entre 2016 y 2020.

Uno de los detalles que más atrajeron aquella vez, fue uno de los titulares de la portada que enuncia: "Aracely Arámbula no esconde su amor", pues en aquel entonces, la actriz mantenía una relación sentimental con algún galán des que no se sabe mucho.

En la portada de dicha publicación, la también cantante, intérprete de "Malas Noticias" (2020), lució con un vestido negro de terciopelo de corte cruzado y cinturón que destacó su cinturita, con el que lució tanto sus encantos, como sus estilizadas piernas, gracias a la prolongada abertura del outfit.

El complemento fue un collar corto de rosas negras y unos aretes de brillante. No obstante, su glamour y elegancia, fueron la carta de presentación de 'la Chule' para este número de la revista "Fernanda".

Y después de algunos años que la ex de Luis Miguel protagonizó esta portada, fue su fanpage (página de fans) @aracelyarambulafans, que recientemente trajo al presente esta colaboración de Aracely Arámbula, cuya descripción se lee: "Su Porte, Su Belleza, Su Glamour, Es Único.. #aracelyarambula".

Al interior de la publicación, la también protagonista de tele series como "La Patrona" (2013), derrochó belleza con un jumpsuit strapless y de coqueto olán, con unas zapatillas abiertas de la punta y su cabello rubio, rizado y alborotado.

Y su belleza no se hizo esperar para ser contemplada, tras verla posar muy de cerca a la cámara, y dejando a más de uno con la boca abierta; y es que es innegable la forma en la que 'la Chule' arranca suspiros por su angelical rostro.

Dicha revista, actualmente se consigue en Internet por un costo de $150.00 MXP, y más de un fan ¡estarían literalmente locos por conseguirla!

