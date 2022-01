De pierna cruzada y vestidazo, Maribel Guardia demuestra que el glamour es lo suyo

Más elegante y cautivadora no podría lucir la actriz Maribel Guardia; y es que en una postal en la que posó de pierna cruzada y vestidazo, demostró que ¡el glamour es lo suyo!... lo que es de admirarse ya que a sus 62 años de edad, en muchas de las ocasiones, luce mucho más joven y bella que muchas otras mujeres con menos años de vida.

Desde su balcón, donde normalmente Maribel Guardia presume cuerpazo con diferentes outfits, fue que lució el pasado jueves, un vestidazo tipo camisero color buganvilia que acompañó con un par de tacones tipo stiletto multicolor de colores azul, rosa fucsia, morado y amarillo, forrados de pedrería.

Dicho vestido es una prenda típica larga, abierta, de escote cruzado y con la que aprovechó para lucir sus piernas del millón. Además, las mangas tipo tres cuartos con terminación en puño le dan un toque especial a dicho vestido.

"#feliz #jueves Cada día es diferente, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para luchar por tus sueños #look @klaudethcollection", se lee en la descripción de la postal en la que se le ve posando muy elegante pero casual y quitada de la pena.

Y es que, a decir, verdad, el color buganvilia es un tono que es ideal para cualquier prenda casual o de gala, lencería, bikinis, blusas, pantalones, faldas, y hasta accesorios, etc.; no obstante, Maribel Guardia lo luce fantástico gracias a su anatomía tan envidiada y su tono de piel.

Y ante la postal del pasado jueves, algunos famosos se pronunciaron una vez más a su belleza; Charly López, el ex Garibaldi, no dudó en escribir: "Hermosa como siempre querida amiga", mientras que Ana Martín también le lanzó el mismo piropo y la cantante Tatiana también reaccionó con un "Qué belleza".

Otra de las celebridades que también sigue a la costarricense es la modelo Karina Ontiveros que le lanzó un "Divina!"... Por otro lado, los seguidores no se hicieron esperar: "Excelente concepto, reina hermosa, te ves genial divina mmmuuuaa".

"Hola Maribel!! estás muy bella, te queda súper esa vestimenta. Mucha vibra!! Feliz Jueves!!", "Usted toda preciosaaa, la amoo", "Tus zapatos, los amo!", son otros de los 460 mensajes que se leen y al mismo tiempo, la esposa de Marco Chacón cautivó a más de 34,100 seguidores en su cuenta de Instagram.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!