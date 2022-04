De perfil y jeans, Marjorie de Sousa enloquece a sus seguidores

Luego de dar un gran regalo a Luciano Collado Calderón, hijo de la actriz Leticia Calderón, tras conocerse en persona hace unos días, la actriz Marjorie de Sousa lució un par de jeans posando de perfil, logrando enloquecer a sus seguidores, pues como la propia venezolana lo ha dicho, últimamente ha estado algo alejada de las redes sociales y cualquier aparición es un aliciente para los ojos de sus fans.

Pues con un semblante mucho más relajado y un cómodo outfit, Marjorie de Sousa se dio un momento para lucirse desde la intimidad de su hogar luego de una intensa jornada de trabajo, tras unirse al basto elenco de la serie "Amores Que Engañan" de Life Time TV junto a Carlos Ponce.

Marjorie de Sousa se dispuso a dar las buenas noches antes de irse a dormir a su cama a descansar para comenzar un nuevo día. Así que posando de perfil y en jeans de mezclilla, Marjorie de Sousa volvió a hacer desvariar a sus followers de Instagram

Esta vez fue con una tercia de postales que la villana de "La Desalmada" (2021) de Televisa, enamoró a sus más de 8.2 simpatizantes que la siguen en la red de la camarita, mientras se disponía a desear buenas noches; por lo que además de llenarlos de besos entre baritas mágicas, unicornios y magos, Marjorie escribió:

"Te deseo infinitas noches mágicas!!! #mds #siemprebrillafuerte #love #sueña #selibre #amatusalas #setú".

Su deseo de buenas noches causó furor entre sus seguidores

Y luego de posar ante el espejo desde dos ángulos diferentes y luego de perfil, desde el punto perfecto, la ahora pareja del empresario Vicente Uribe, también dejó ver sus encantos con esos jeans de mezclilla semi-ajustados y por supuesto, causó cientos de piropos.

"Te amamos, La más hermosa", fueron los comentarios de su fanpage (página de fans) número uno, mientras que Alejandra Rodríguez -su manager-, no dudó en expresar su cariño con cuatro caritas con ojos de amor. María José Magán también escribió: "Que bella hermana".

"Que tengas una muy bonita noche!! Te adoro", "Extraordinaria", "Que mujer tan hermosa", son otros de los mensajes que ha recibido Marjorie, mientras otros más darían batalla a Vicente Uribe tras algunos reveladores comentarios: "Hola, esposa" o "El amor de mi vida".

Y los halagadores comentarios siguieron: "Did someone say magic?", (¿Alguien dijo magia?), "Igualmente para ti hermosa muñequita", "Toda hermosa mi nenita", "Preciosa siempre, un beso belleza", o un "I love you" (Te Amo). Pues al momento, la venezolana de 42 años ha logrado atrapar las miradas de más de 79,200 seguidores y se pueden leer más de 820 comentarios.

