De perfil y destapada, Marjorie de Sousa presume atributos y piernas de diez

Muy destapadita se lució frente a la cámara la actriz venezolana Marjorie de Sousa, tras posar de perfil y con vestido de tremendo escote y abertura, así como piernas de diez, recordando reciente sesión fotográfica desde Miami, en la que le hizo una oda al aguacate con vestido de particular diseño.

Y el pasado jueves, la venezolana no perdió la oportunidad de hacer vibrar a sus fans de nuevo, tras dicha pose y con ese vestido verde aguacate de pronunciado escote que dejó ver sus atributos y con tremenda abertura que permitió apreciar las piernas de diez de Marjorie de Sousa.

Y es que en la temporada primavera-verano es cuando se puede lucir cuerpazo con los atuendos más reveladores y sobre todo la venezolana que a sus 42 años sigue encantando a sus seguidores, en una de las mejores etapas de su carrera artística.

Incluso, tras el calorcito que se ha manifestado en muchas partes del mundo, la villana de telenovelas que recientemente se ha unido al elenco de "El Conde" de Telemundo complementando el triángulo amoroso con Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, aprovechó para lucir lo que tiene.

"Saca lo mejor de ti cada día, transforma esos miedos en fuerzas, las lágrimas en baños de esperanza, la sonrisa en tu mejor argumento para lograr lo que te propongas. #teamoJunio #bienvenidojunio #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte @angelramoos @julianhairstudio @juansousaofficial @benditoclosetstyle @gianninaazar @metgroup.360 @thesishotelmiami @mediaconceptspr @alepalomera1", escribió mientras tanto la novia del empresario mexicano Vicente Uribe.

No obstante, con la magia de sus fotografías en las que derrocha belleza, Marjorie de Sousa se ha ganado piropos como "Hermosa cómo siempre @marjodsousa"; además los "Te amo", no pueden faltar, así como muchos otros piropos.

Otra de sus fanáticas aseguran: "Definitivamente eres un ángel sin alas, siempre tienes el consejo preciso para avanzar en la vida cuando uno siente que todo está perdido, eres mi ángel sin alas #mdsbellezaniveldiossss @marjodsousa.

Y antes de figurar en la pantalla chica, con todas las expectativas del público, Marjorie de Sousa ha sumado 36,596 corazones rojos y 435 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!