De perfil y con prenda entre abierta, Marjorie de Sousa recibe febrero

Ha finalizado el primer mes de este 2022, y la actriz Marjorie de Sousa volvió a la tradición de dar la bienvenida a los meses del año... Pues este martes 1° de febrero, la venezolana apareció muy coqueta con un prenda entre abierta y luciendo empoderada.

Marjorie de Sousa recibió el mes de febrero tras festejar también su éxito luego de que la telenovela "La Desalmada" (2021) estrenado tanto en España en Europa, como en Ecuador, dentro del continente americano; lo que indica que la actriz estaría cruzando fronteras.

Por otro lado, la pose con la que la rubia venezolana apareció, indica que la actriz luce muy segura de sí misma, regalándose amor propio, pues es este mes de febrero cuando se festeja el Día del Amor y la Amistad en México y otros países, por lo que invitó a amarse así mismos.

En dicha postal, la madre del pequeño Matías luce de perfil y con la blusa desabotonada que deja ver su sostén color piel, mientras derrocha glamour y sensualidad. El maquillaje que Marjorie lució, fue creación del makeup artist (maquillista) Adrián Castillo, quien ha sido uno de los colaboradores de Marjorie por años.

"Bienvenido Febrero!!! Que sea el mes de festejar el AMOR PROPIO. #mds #marjoriedesousa #love #purelove @enricobompani @adriancastillomakeup @emilianaperezhair @theoscarvalle #siemprebrillafuerte", se lee en la descripción de de Sousa, la tarde de este martes.

Los primeros comentarios que saltan a la vista, son el de Enrico Bompani -su estilista- que posteó una tercia de caritas con ojos de amor, y el de su fanpage (página de fans) número uno @sousaticos, con un mensaje que se lee: "Feliz inicio de mes #Febrero te amo @marjodsousa" o "Usted es una perfección amiga", por parte de Jas Devael 'El Consentido'.

"Feliz inicio de mes", "Festejar el amor y la amistad", "Awww que Hermosa", "Flaquita, te amo", "Peroooo que hermosaa", "Febrero y mi corazón son tuyos nena", "Preciosa como siempre", "Qué belleza" o "I love you" (Te amo) con una sortija de compromiso, son algunos de los 368 comentarios.

Por otro lado, a cinco horas de haber hecho su publicación, Marjorie de Sousa, ya ha logrado no menos de 37.582 reacciones entre las que destacan la de la actriz mexicana y ex Miss Universo Ximena Navarrete.

