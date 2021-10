De perfil y con mini vestido blanco, Maribel Guardia deja boquiabierta a medio mundo

Aunque el otoño llegó, la actriz Maribel Guardia sigue conquistando a través de las redes sociales y recientemente lo hizo tras posar de perfil y con mini vestido blanco, dejado boquiabierta a medio mundo. Pues a sus 62 años, sigue siendo una de las máximas exponentes de la belleza.

La mañana de este martes, la costarricense, posó de perfil en el marco de la puerta de su lujoso comedor con algunas de sus mascotas de lado, como suele hacerlo en diversas postales; no sin dejar de lado, la oportunidad de mostrar cuerpazo.

Y es que, esta vez, Maribel Guardia decidió posar con un mini vestido blanco recto que le llega abajo de la retaguardia con un par de mangas tipo españoladas. Y por si fuera poco, la también actriz de telenovelas, enmarcó su diminuta silueta con un cinturón ancho color negro, que va muy a tono con dicho outfit.

Un par de aretes blancos que parecen ser unas arracadas, así como unas zapatillas del mismo tono con estoperoles y su cabellera larga, lacia y negra -que siempre la ha caracterizado-, fueron los elementos que complementaron el look de esta mañana.

"#feliz #martes Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa. Y lo que te pesa te hunde. #look @loveboutique.oficial", escribió Maribel, haciendo referencia a que hay que dejar ir las cosas de la vida que no dejan ser feliz a las personas.

La actriz de la puesta en escena "El Tenorio Cómico" que está siendo todo un éxito durante este 2021, ha arrancado una vez más tantos suspiros y ha hecho que los caballeros -sobre todo- demuestren su alma de poeta al verla como una musa inspiradora.

Y tras ver como uno de los primeros comentarios una tercia de caritas con ojos de amor, hay quien ver a Maribel como un mujer joven, y para muestra basta un botón; pues así lo expone el siguiente comentario: "Hermosa chica".

Otro caballero más expuso: "Por Dioooos... ya ni el sol me deslumbra tantoooo como usted y su belleza", comentario que también fue antecedido por una tercia de caritas con ojos de corazón. Otro más le deseo buen martes: "Hola lindo martes hermosa Maribel".

Su compatriota, la actriz y conductora Karla Gómez, no pudo dejar de lado tanta belleza de Maribel Guardia y escribió: "La más divina!". A una hora de haber publicado dicha postal, la costarricense ha logrado arrancar alrededor de 13,700 corazones rojos y se pueden leer más de 265 comentarios.

