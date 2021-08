De perfil, Daniella Chávez presume que es un monumento con entallado vestido rojo

Con una de sus posturas preferidas como es su pose de perfil, la modelo Daniella Chávez presumió que es un monumento con entallado vestido rojo carmín, desde su país natal, Chile. Pues además el canto, el baile y la actuación, el modelar ante la cámara es una de las grandes pasiones de la rubia.

La postal fue captada durante el invierno de 2019, cuando se iría a vivir a Miami, Florida, estado de la llamada Unión Americana, donde vive ahora, desde hace algún tiempo. No sin antes mencionar que como su colega de raíces europeas, la británica Demi Rose, también modelaba en esa ocasión un vestido de la firma Pretty Little Thing.

El modelito obedece a un vestido confeccionado en una tela de encaje rojo carmín que es de corte recto y resalta sus prominentes curvas tanto de arriba como de abajo, que acentúa aún más con su pose de perfil y un rostro angelical.

Lee también: Marjorie de Sousa conquista a la naturaleza con relajado look en mini short de mezclilla

Además, cabe resaltar que Daniella Chávez mostró que todo lo tiene en su lugar sin imperfección alguna, luciendo un vientre plano y si un gramo de grasa. "Última foto en Chile, adivina mi próximo destino. Dress @prettylittlething", escribió la ex conductora de Televisa Deportes, posando en el exterior de algún lugar.

Por ello, fanáticos de todo el mundo de Dany -como la llaman algunos de sus seguidores-, sacaron de lo más profundo de su ser, los comentarios más halagadores que llenaron a la chilena de piropos y emojis de corazones rojos, llamaradas de fuego, caritas con ojos de corazón, entre otros.

Lee también: ¡Diva! Como Aracely Arámbula, Daniella Chávez se convierte en la chica del bikini azul

"Nice post", (Agradable foto), "Extremely beautiful ur. Give me some more and more" (Extremadamente hermosa. Dame un poco más y más), "Like this" (Me gusta), "A LADY IN RED!!!" (LA CHICA DE ROJO), son algunos de los comentarios que se leen; o "Maravilhosa" (Maravillosa) escribió un fanático brasileño.

"Fantástica", "Hermosa mujer", "Wow such a doll ur" (Wow, eres como una muñeca), "Eres una súper belleza, qué barbara", "What a breathtaking beauty @daniellachavezofficial!!!" (¡Qué belleza tan impresionante @daniellachavezofficial!), "Great curves queen" (Grandiosas curvas, reina), "Saludos desde Roma", "You rock the red" (Tú rockea el rojo).

Y desde aquel invierno del 2019, la rubia chilena ha logrado hacer reaccionar a 197,592 seguidores y se pueden leer un total de 2,523 comentarios, entre los que destacan sólo halagos.

Síguenos en