¡De peluche! y micro falda, Demi Rose celebra sus 27 años por los aires

Como si fuera magia del universo, la modelo Demi Rose está celebrando sus 27 años este 27 de marzo de 2022 y para festejarlo, se lució ¡de peluche! y micro falda, mientras daba una vuelta por los aires... Y es que, luego de adornar la majestuosidad de la Isla Santa Lucía en el Mar Caribe, la británica decidió cambiar de 'aires' y se dispuso a viajar a otro punto del mundo.

Demi Rose viajó en helicóptero para situarse en otro punto del planeta Tierra, luego de maravillar con su belleza a los habitantes de la isla del Mar Caribe situada al norte de Venezuela y al este de México y tras un viaje en avión y luego en helicóptero, aterrizó en el helipuerto de Courchevel en Francia.

Pues la británica cambió el clima tropical del Mar Caribe y repentinamente viajó a la nieve, pero ni así apareció cubierta del todo, pues parecía que la británica se pondría a tono con el clima frío y se cubriría en su totalidad, pero no fue así, pues volvió a hacer de las suyas tras posar de espaldas con micro falda y luciendo sutilmente su retaguardia.

Courchevel es una estación de esquí situada en los Alpes franceses, en el valle de Tarentaise, Saboya, región de Auvernia-Ródano-Alpes. Forma parte de Les Trois Vallées, el dominio esquiable más grande del mundo, con más de 600 kilómetros de pistas de esquí conectadas entre sí.

Y fue ahí donde este domingo Demi Rose celebró su cumpleaños con una de sus mejores amigas, igual de guapa que la británica nacida en Birmingham, Reino Unido hace 27 años justamente. Y desde el avión en el que la festejaron con un pastel de chocolate y los más exquisitos biscochos con fruta, la top model escribió: "Happy birthday to me 27-27" (Feliz cumpleaños a mí 27-27).

Y es que, tras lucir un atuendo 'invernal' de suéter con cuello de tortuga, bufanda y botas de peluche a media pierna, Demi lució una micro falda que además de ajustarla a su cintura, no pasó más abajo de su enorme y redondeada retaguardia, por lo que a menos de una hora de haber publicado sus fotos en su cuenta de Instagram, ya ha causado toda una revolución en la red social.

¡De peluche! y micro falda, Demi Rose celebra sus 27 años por los aires. Fotos: Historias Instagram Demi Rose

Pues ya hay quien le ha pedido un contacto más cercano: "Demi me in WhatApp baby" (Demi, estoy en WhatsApp bebé), "Just a thrill!!!" (Sólo una emoción) escribió alguien más con un rayo que representa fuerza.

Y las felicitaciones de sus fanáticos no se han hecho esperar: "Happy birthday beautiful" (Feliz cumpleaños hermosa), "Corazones, rosas rojas y besos al 100%"; alguien más se salió de contexto y recordó a uno de los máximos exponentes de la lucha AAA de México "Las botas del @perro_aguayo_fans", "With best wishes Happy 27th birthday to you my little angel,lovely red rose Demi Rose. Jon" (Con los mejores deseos, Feliz 27 cumpleaños para ti mi angelito, hermosa rosa roja Demi Rosa. Jon).

A una hora, Demi Rose ha logrado reunir 64.077 corazones rojos y casi un millar de mensajes de felicitaciones de sus casi 20 millones de seguidores.

