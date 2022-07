¡De peluche!; como una osita, Daniella Chávez posa desde su lujoso auto

La modelo Daniella Chávez posó desde su lujoso auto luciéndose ¡de peluche!; y mostrándose como una osita, a punto de emprender el viaje por las calles de Miami, Florida, en su vida nocturna, pues si hay algo que le gusta a la chilena, es la fiesta que se vive en glamoroso puerto del sureste de Estados Unidos.

Fue el pasado miércoles, que Daniella Chávez dejó ver que no se necesita ser fin de semana para lucir espectacular por la bahía de la ciudad, pues en pleno "ombligo de la semana", la chilena salió a dar un paseo por el puerto y mostró todo su glamour.

Pues no sólo la parte física fue lo que volvió a presumir la también ex conductora de Televisa Deportes, sino que además, presumió los interiores de su vehículo de última generación, cuyos asientos de piel, combinaron con su outfit de osita.

De peluche y de paseo

Daniella mostró sus atributos a bordo de su "nave", pero esta vez, vistiendo en modo peluche con un atuendo de top, pants y chamarra, aunque no perdió la oportunidad para lucir lo que tiene.

Mientras escribió: "Tu Osita de @NovaMEN and @FashionNova" con el pretexto de lucir como una sexy osita, mientras lucía el modelito de las mencionadas firmas de ropa, y dejando colgada de su descripción, la imagen de un oso de peluche.

La cuenta del sitio Di Mondo, no hizo más que enviarle ¡mucho peluche!, mientras que Adriana Barrientos, le lanzó un "Hermosa" y Erica Fett la llenó de caritas amarillas con ojos de amor, y un "Babe!". Otro fan escribió: "Hermosa bebé", y alguien más aprobó su imagen: "Nice photo!" (¡Buena foto!).

"Que lindo tu peludito, te vez genial", "Amooo", "Bellísima muñequita", "What a beauty" (Qué belleza), "l love you" (Te amo) o "Que osita más hermosa... te pasaste @daniellachavezofficial que tengas un buen miércoles cuídate... me gustaba verte en toc show", son otros de los comentarios que Daniella ha recogido con su sensualidad en modo osita de peluche.

Infinidad de corazones rojos y de comentarios son los que la también empresaria ha logrado desde el pasado miércoles, cuando deslumbró a sus 16.6 millones de seguidores en Instagram, en modo peluche,

