Cambiar de look es uno de los hobbies más marcados de la actriz Aracely Arámbula, y es su personalidad camaleónica la que la ha hecho brillar a lo largo de 27 años de carrera artística. Y la par de lucir cuerpazo, 'la Chule' juega con distintos outfits e identidades, como cuando posó de pelirroja, con faldita de colegiala y blusa de cuadros, look con el que sin duda conquistó a sus fans.

Muchas de sus postales circulan en redes sociales, pero fue a través de sus historias de Instagram que Aracely Arámbula compartió una foto del pasado, cuando andaba de pelirroja y tenía unos años menos encima.

Se trata de una instantánea en la que la protagonista de telenovelas de Telemundo, luce seductora, de perfil y con una mirada intensa, de ojos verdes de delineado de gato. Sin embargo, no sería todo lo que la también cantante tendría en esa foto para sus fans.

Pues la ex de Luis Miguel, también derritió con cuerpazo que dejó al descubierto con atrevido sostén y una camisa a cuadros roji-blanca que dejó abierta y amarró a su abdomen, así como una faldita plisada como colegiala.

Las fotos de atrevidos atuendos y sus gestos de todo tipo, resultan muy agradables a los ojos de sus millones de fanáticos a través de redes sociales, y prueba de ello, son la infinidad de instantáneas que circulan en la web.

En esta ocasión, no se puede ver el número de likes y comentarios que Aracely Arámbula recibe usualmente por cada publicación que hace; no obstante, es un hecho que a través de sus Instagram Stories, la chihuahuense (de Chihuahua, México) también recibe cientos o miles de mensajes por parte de sus seguidores.

Este 2021 y tras una obligada pausa en el mundo del entretenimiento y del espectáculo por la pandemia del Covid-19, la también cantante volvió a los escenarios a darlo todo con la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?" con la que ha tenido un éxito avasallador en Estados Unidos y el norte de México con decenas de presentaciones.

Incluso, a sus 46 años sigue cautivando al público tras ser una de las estrellas de la televisión con mejor cuerpo y una belleza innegable, además de su carisma que la caracteriza.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!