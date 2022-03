De pelirroja, Marjorie de Sousa enaltece la importancia de las mujeres

Luego de hacer casting para nuevos proyectos en Televisa y con un look de pelirroja, la actriz Marjorie de Sousa enaltece la importancia de las mujeres este 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, con una foto que demuestra lo dicho.

Con un rostro serio y dejando ver su belleza, Marjorie de Sousa lanzó un mensaje que sin duda marca la importancia de la existencia de las mujeres y lo que significa para ella pertenecer al gremio, pues también ha actuado en diversas ocasiones como lo define en dicho mensaje.

Entre tanto, su nuevo look de pelirroja, lo dejó ver en un casting que vislumbra un nuevo proyecto televisivo al lado de actores como Eduardo Yáñez y Roberto Mateos en el que podría participar la venezolana de casi 42 años de edad.

"Ser perfectas ante lo imperfecto, ser reales, mantenernos de pie ante cualquier adversidad, mantener la calma incluso en momentos en los que ya no puedes más, ser tú, ser divertida, dedicarle la vida y cuidar de todos los que te rodean, tener tiempo para todos, también para ti, ser hermosa por dentro y por fuera, brillar aunque camines por terrenos oscuros, estar siempre, salvar a todos y luego salvarte a ti...", se lee en las primeras líneas.

Y continúa: "Amamos sin medida, las mitades no existen para nosotras, somos cambiantes pero somos nosotras, a veces no tan comprendidas...somos arcoíris, somos buenos deseos, somos guerreras de luz y siempre dispuestas a dar amor. Gracias Dios por dejarme ser mujer y bendigo con todo mi amor a todas las mujeres del mundo".

Por otro lado, no dejó pasar los característicos hash tags que escribe en sus publicaciones y que resumen algo de su personalidad y de sus sueños: "#teamoymeamo #felizdiadelanujer #paz #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte #queremosvivirenarmonía #lasamo".

A un poco más de dos horas de haber publicado dicha postal y su pensamiento, Marjorie de Sousa ya ha recogido algunos corazones rojos y los obligados comentarios como los de su manager Alejandra Rodríguez quien se pronunció al empoderamiento de las mujeres con una tercia de caritas con ojos de corazón o la actriz Jackie de Sauza que volvió a sorprenderse con la belleza de la actriz.

Así mismo, la madre del pequeño Matías Gil de Sousa ha cautivado a más de 11,800 seguidores y se pueden leer alrededor de 300 halagadores mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!