De pelirroja, Daniella Chávez muestra su 'otro yo' con escote hasta el ombligo

Luego de despedirse de su cabellera rubia y estrenar look de pelirroja, la modelo Daniella Chávez muestra su 'otro yo' con escote hasta el ombligo. Y es que, desde hace unos días, la chilena se hizo un radical cambio de imagen y en sus últimas fotos, se le ha visto posar de varios moods (modos) pero conservando su nueva cabellera en versión lacia.

Esta vez, Daniella Chávez conquistó a sus más de 15 millones de fanáticos, luciendo un vestidito confeccionado en licra de algodón color azul marino, con detalles rojos como listas y bieses por todo el outfit que la hacen ver fenomenal.

Pues su nuevo look hace recordar al simpático personaje de Ariel de "La Sirenita", cinta de Disney que en 1989 fue todo un éxito y en la que Ariel tuvo voz gracias a la actriz Jodi Benson. No obstante, Daniella Chávez es una "sirenita" mucho más sofisticada y más empoderada gracias a su estilo y al glamour que derrocha.

Un quinteto de fotografías fueron las que Daniella Chávez compartió esta vez con su nuevo look y con el escote de su vestido de Fashion Nova, mismas que le dan mucho poderío al posar junto a un auto de lujo que posiblemente en esté en su cajón de estacionamiento de su departamento de Miami, Florida (EE.UU.) donde vive.

"Qué más pues? @FashionNova @NovaMen fashionnovapartner", escribió Daniella Chávez, como haciendo referencia a que quién necesitaría más que una mujer como ella en su vida.

Lo que ha generado la algarabía de sus seguidores tras verla lucirse en varias poses y con ese nuevo look de pelirroja que resalta el verde de sus ojos. Mai Indumentaria, que es una de las firmas para la que la chilena de 36 años trabaja, también ha reaccionado a su belleza y preguntó: "Cómo te ha ido?" a lo que la esposa de Ariel Gutiérrez le contestó: "@mai_indumentaria así jaja".

Aunque por supuesto, Daniella Chávez se ha llevado comentarios como "Hermosa", "Babe", "Espectacular" por parte de otras colegas, precursoras de la moda y el glamour. Otros piropos se leen: "Bombshell", "Bella Dani me encantas", "Your top photo" (Tu mejor foto) o "Love. This." (Eso, Amor).

Pues al momento, Daniella Chávez ha logrado cautivar con no menos de 129,331 corazones rojos y 1,269 comentarios.

