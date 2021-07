¡De pasarela! Carmen Villalobos deslumbra moviendo sus encantos con top y falda

Caminando como una verdadera modelo de pasarela, Carmen Villalobos enamoró a sus admiradores al presumir sus encantos con un outfit en el que delineó la estupenda figura que posee, confirmando por qué es una de las actrices latinas más seguidas de redes sociales.

La villana de “Café con aroma de mujer”, telenovela de Telemundo y Canal RCN, apareció con un increíble top blanco y una falda entallada y con un detalle de flecos con el que deslumbró como toda una reina, deseando los buenos días a los admiradores.

Moviéndose como una top model sobre la pasarela, Carmen Villalobos le puso toda la actitud y agregó el toque picante moviendo sus encantos delanteros ante la cámara, levantando revuelo entre sus fans, que no pararon de halagarla en redes sociales.

En un breve clip que compartió con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram, la actriz colombiana aparece caminando al lado de una piscina, contoneando sus caderas y poniendo un pie delante de otro, mostrando el porte de reina que tiene.

Carmen Villalobos lució un increíble top blanco con detalle de fruncido en el pecho y dos cintas sexys que resbalaban por sus hombros, mientras que la falda era dorada con texturas geométricas y desde las rodillas hasta abajo tenía un detalle de flecos que le daba movimiento con cada paso.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso” lució despampanante con su sensual caminar y su cuerpazo, presumiendo su espectacular abdomen plano, el cual ha mostrado en otras ocasiones con bikini o atuendos de este estilo.

Los piropos para Carmen Villalobos no se hicieron esperar por parte de sus millones de fans: “Preciosa y espontánea, me encanta esa vibra”, “Hola, Carmen, de dónde es tu falda, me encanta”, “Eres toda una divinidad”, “¡Qué actitud tan bella!”, “Guapísima, mi vida”, fueron algunos de los comentarios dedicados a la histrionisa.

Carmen Villalobos recién terminó con las grabaciones de “Café con aroma de mujer”, telenovela en la que encarnó a la primera villana en sus 20 años de trayectoria al meterse en la piel de Lucia Sanclemente, la mujer que le peleó el amor de Sebastián Vallejo a la “Gaviota”.

La actriz ahora se encuentra en descanso y esperando que se le presenten nuevos proyectos, además que ya se planta un cambio de look para dejar atrás al personaje que encarnó durante más de ocho meses.

