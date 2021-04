De ladito y con bañador negro, Ariadne Díaz vuelve a impactar con sus cachetes

Para seguir con la polémica que la acecha desde hace unos varios días, Ariadne Díaz compartió un TBT en donde la primer fotografía que aparece en su cuenta de Instagram es donde está en la playa, de ladito junto a su prometido Marcus Ornella, mientras luce divina con un bañador negro de dos piezas y mientras la actriz le da un beso en la mejilla a su pareja, resaltando sus enormes cachetes.

Para conmemorar el Día de la Tierra, la actriz de Televisa compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, estando en primer plano la de su bañador estrella con el que ya había generado toda una controversia en publicaciones pasadas debido a que algunos de sus usuarios manifestaran que sus cachetes eran falsos.

"#tbt y feliz día de la Tierra", escribió la protagonista de La doble vida de Estela Carrillo al pie de las imágenes que resultaron ser toda una controversia por el hecho de que la actriz compartió donde aparece con el pequeño bañador con el que deja al descubierto sus atributos.

Desde hace unos días Ariadne Díaz ya había estado bajo el escrutinio público, hace unas horas la originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, volvió a ser la sensación del momento en redes sociales. Y aunque la protagonista de La Malquerida recibió muchos comentarios halagadores e incluso le pidieron la rutina para tener unos glúteos perfectos, hubo otros que dudaron que fueran naturales.

“Que injusta fue la repartición de traseros, lo mio se lo dieron a ella”, “Ella no tenía el trasero así se ha de haber hecho cirugía”, “ Exijo que nos pases tu rutina de pompa”, “Que buen durazno”, “ Aahhhh caray! Ella no era pompuda o si”, “ Silicona Televisa time”, “ Que se habrá inyectado!”, “ Se inyectó de su misma grasa, una vegana de su edad que no va al gym seguido no tiene esas nalgas tan redondas. Si tenía trasero pero se inyectó de su grasa para redondearlo”, fueron algunas de las críticas que recibió Díaz.

Mientras que otros no dudaron en defenderla y asegurar que sus cachetes van de acorde a su cuerpo. “ Nalgas están en proporción al volumen de sus piernas, su tu te fijas por ejemplo ve las nalgas de ninel conde o las kardashian a proporción de sus piernas y es evidente que son postizas, yo por ejemplo tengo mucha nalga y pierna gruesa por eso se que si son de ella”, “Es obvio que eso es natural. Veamos la proporción de sus piernas”, “ Con razón no tengo a ella les dieron de más y me@dejaron si nada de durazno”, son otras de las reacciones.