De jeans y chaqueta a cuadros, Marlene Favela se presume con mucha clase

La palabra “clase” es quizá uno de los objetivos que mejor le quedan a la guapa Marlene Favela, quien es reconocida por el público no sólo por sus personajes de telenovelas, sino también por el gran estilo que tiene a la hora de vestir y recientemente volvió a dar cátedra de ello luciendo un outfit de jeans y chaqueta a cuadros.

La protagonista de “Gata salvaje”, melodrama producido por Venevisión, dio evidencias, nuevamente, del gran porte que tiene y se presumió con mucha clase en un look tan sofisticado como clásico, con el cual podría estar lista para ir a la oficina o para salir a pasear por la tarde con sus amigas.

En jeans y chaqueta a cuadros, Marlene Favela derrochó clase mientras posaba arriba de una azotea, reafirmando su autoestima y lanzando un mensaje de empoderamiento para sus admiradores en redes sociales, quienes le reconocieron su porte y su belleza en los comentarios de su publicación.

La actriz mexicana, quien recientemente interpretó a Leticia Lagos en la telenovela “La desalmada”, arrancó suspiros al modelar en unos jeans en tono gris y una chaqueta a cuadros en color rojo, blanco y negro, con escote de corazón, hombreras y botones al frente, remarcando su estilizada silueta.

La prenda superior fue la que se llevó toda la atención no sólo por el color, sino por lo bien que le quedaba a la famosa, logrando un look con el que acaparó miradas a su paso, demostrando la versatilidad de su estilo para vestir, pues no es la primera vez que deja claro que la moda es algo que domina.

Marlene Favela complementó su outfit con unas zapatillas cerradas en color morado y el cabello suelto y lacio, peinado por la mitad, mientras utilizaba un tono rojizo en los labios, siendo su sonrisa el toque final para arrancar suspiros entre sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, donde colgó la fotografía.

“El lugar no te hace, tú haces al lugar“, fue lo que escribió la empresaria mexicana junto con la postal, la cual rápidamente conquistó miles de “likes” y cientos de comentarios, en los que sus fans alabaron su belleza y su gran sentido de la moda, luciéndose en un entorno de azotea donde se veían algunos tanques de agua y antenas de televisión.

“Beautiful Lady“, “Sexy, hermosa“, “¡Guapísima siempre!“, “Bellísima-“, “Te mando un abrazo grande“, “Linda chica, hermosa“, “Belleza de mujer“, “Chulada“, “Bellísima, mi amor, me gusta esa figura”, “¡Guapa!“, “¡Qué hermosa!“, “Toda una belleza“, “Te ves divina, en realidad siempre te ves hermosa“, “Cada día estás más guapa“, “La más bonita del mundo y de Durango“, “Nadie viste mejor que Marlene, nadie”, fueron algunas de las reacciones que cosechó la actriz.

Aunque Marlene Favela decidió hacer un alto en la televisión durante la primera parte del año para dedicarse a su hija y a sus negocios, en redes sociales sigue estando muy activa y siempre conquista con los outfits que presume, con los que deja ver que tiene una gran clase y un gran sentido de la moda, y con su porte parece toda una Top Model de pasarela.

