De espaldas y en hilo, Suzy Cortez alborota con su tremenda retaguardia

La modelo brasileña, Suzy Cortez, alborotó a sus millones de seguidores de las rede sociales al posar frente a la cámara de espaldas, con solo una playera y una pequeña tanga de hilo con la que dejó sin aliento.

Con un cubrebocas y guantes, una camisa del Club América y con un hilo dental color naranja, que se pierde entre sus encantos, fue como la Miss Bumbum 2015 elevó la temperatura de sus millones de fanáticos de las redes sociales.

Pese a que Suzy Cortez ya no cuenta con una cuenta oficial de Instagram, esto no es impedimiento para que los fanáticos de la ex conejita Playboy no puedan deleitar su pupila a través de Twitter, red social donde la admiradora número uno de Lionel Messi, suele explayarse.

Cabe señalar que la imagen en la que aparece de espaldas y con la pequeña tanga de hilo, no es la primera fotografía que la modelo brasilena comparte con sus fieles admiradores, pues publicaciones como estás son el motivo por el que la modelo ha ganado más popularidad en las redes sociales.

La brasileña de 30 años nacida en Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, que se ganó el corazón de sus admiradores tras participar en el concurso de belleza, Miss Bumbum 2015, donde fue la ganadora es una de las mujeres más influyentes en las redes sociales, esto sin dejar de lado que su fanatismo por Lionel Messi le dio más popularidad, pues tanto ha sido su amor por el futbolista que hasta se ha tatuado su rostro.

Otro de los motivos por lo que Suzy Cortez ha ganado popularidad en México y se ha convertido en las favorita de los caballeros, porque ha posado en dos ocasiones para la revista del conejito, Playboy. Revista en la que diversas artistas han posado como Dios las trajo al mundo.

Actualmente la ex conejita Playboy está enfocada en su cuenta de Twitter, anteriormente lo hacía en Instagram pero sorpresivamente su cuenta fue hackeada, razón por la que ahora promueve su explícito contenido en la red del pajarito, además de invitar a visitar su OnlyFans, donde verán footgrafías sin censura.