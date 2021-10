De espaldas y a medio vestir, Demi Rose dice que las sirenas existen

En su visita por costas del Mar Adriático, la modelo Demi Rose ¡está imparable!; pues en su última sesión fotográfica para la marca de ropa que modela, así como por placer propio, la británica dejó atónitos a sus fanáticos posando de espaldas y a medio vestir, y dijo que ¡las sirenas existen! poniéndose de ejemplo en una y varias postales más.

Demi Rose ha dejado una huella imborrable a su paso por las costas europeas que colindan con el Mar Mediterráneo y a decir verdad, está más activa que nunca en sus redes sociales, en las que por supuesto, da cuenta de cada aventura fotográfica con sus atuendos más chiquitos y transparentes.

Las últimas tres publicaciones, demuestran que Demi Rose no tiene límites y que su creatividad para seducir a sus fanáticos que ascienden a 17.8 millones de seguidores en Instagram, está cada vez más atractiva a la vista de su público virtual.

El número de followers ha ido cada vez más rápido en ascenso, y eso es gracias a que Demi Rose ha logrado captar la atención de los internautas y usuarios de redes sociales de todo el mundo, pues día a día, la modelo de 26 años se ha vuelto tendencia en miles de sitios en internet.

Y fue precisamente en una de sus últimas y más recientes publicaciones de Instagram, que Demi Rose apareció de espaldas y a medio vestir con especial pose en un par de ocasiones, en la que se percibe claramente que una monumental sirena ¡le quedaría corta!

"Mermaids exist" escribió la británica nacida en Birmingham, Reino Unido, por lo que atrajo a cientos de miles de admiradores de todo el mundo; pues no por nada, ha recibido un total de un poco más de 7,100 mensajes a través de los comentarios.

Y es que la espectacular pose con la que Demi Rose aparece estirando sus brazos tomando unas lianas a los lados y cruzando sus piernas estratégicamente con una prenda que queda a la mitad de su enorme retaguardia, además de otra postal en la que parece recargada en una cama mientras se hinca en el piso de una cabaña de madera y techo de paja, la británica ha causado sensación.

"Best photo!" (¡La mejor foto!), "So sweet" (Simplemente dulce), "Bright..." (Brillante), "Excelente! Muito bom" (Excelente, muy bien). Al verla posando tan sensual de espaldas, alguien más aseguró: "No, he can't read my poker face" (No, no puede leer mi cara de póquer).

Al momento, Demi Rose ha logrado convencer de su belleza una vez más, a la nada despreciable cantidad de 725,465 fanáticos.

