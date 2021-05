De espaldas, Leticia Calderón presume encantos en diminuto bañador

Sin temor a que los haters invadan su publicación con malas vibras, Leticia Calderón sacó su lado más sensual y atrevido tras posar como nunca. A sus 52 años la estrella de Televisa sosprendió a sus fieles admiradores con un mini bañador con el que presumió sus encantos.

Como muy pocas veces, Leticia Calderón aprovechó su momento de descanso para deleitar a sus más de 200 mil seguidores de Instagram al posar para la cámara muy sonriente y dejando al descubierto su figura con un mini traje de baño de color azul, el cual se perdía entre sus encantos.

"Un momento de descanso", fue el mensaje que la famosa actriz de 'Imperio de Mentiras' acompañó la fotografía en la que aparece disfrutando de unas vacaciones junto a sus hijos.

Puedes además de robar miradas tras aparecer muy sexy y llevarse un sinfín de halagos, la actriz de las exitosas telenovelas, 'Esmeralda', Imperio de Mentiras y En nombre del Amor, compartió en la misma publciación un video en el que aparece su hijo Luciano cocinando mientras ella lo orienta.

“No, no, no. Con esto no, con la mano. Ahora agárralo tú”, le dice Leticia Calderón a Luciano mientras él solo se limita a decir: “Amigos, viviré solo”. Y aunque en su momento la idea de la famosa de preparar a su hijo con síndrome de Down para que sea independiente, originó diversas críticas en está ocasión la actriz se ganó aún más el reconocimiento de muchos de los seguidores de las redes sociales por ser una excelente madre y una excelente actriz.

“Guapísima y muy sexy”, “ Guapa, disfruta mucho” “¡Me encanta! Lo mejor que les podemos enseñar, a ser independientes”, “Me encantó su: ’amigos... viviré solo’. Como yo cuando me hago arroz con huevo le digo a mis padres: ‘soy un adulto independiente’” y “Eres una super mamá y el es una belleza de hombre”, son algunas de las reacciones en Instagram.

Leticia Calderón cuenta con una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas y fue en el año de 1987 cuando debutó como protagonista en el melodrana "La indomable", en el que le dio vida al personaje María Fernanda Villalpando.