De encaje negro, Erika Fernández pone de nervios hasta a José Ron

Erika Jennifer Fernández, mejor conocida como simplemente Erika Fernández, es una actriz y modelo originaria de la India. Es conocida por su interpretación de la Dra. Sonakshi Bose en producciones como "Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi" y "Prerna Sharma en Kasautii Zindagii Kay".

Es una celebridad que vive en México y permanece activa en sus redes sociales; tanto que poner a de nervios a muchos, como al actor José Ron, quien protagoniza la telenovela "La Desalmada" de Televisa. Y es que Erika Fernández es una de las extranjeras más bellas de la pantalla de la tv.

Pues además de ser una fanática de los perros y haber creado y fundado una asociación en pro de los perritos callejeros llamada "Amor sin raza", también es fanática de mostrar sus curvas y sus exuberantes encantos a través de sus redes sociales.

La mañana de este lunes, la también modelo de origen indio, publicó una postal en su cuenta oficial de Instagram subida de tono, pues a través de un sujetador de encaje negro, Erika Ferández mostró sus atributos, por lo que hasta José Ron, ¡se puso de nervios! solo de verla...

"Take time to cleanse, to heal, to renew, to grow, to become ... Gnight... Si tienes dudas de que método anticonceptivo usar checa a los expertos de @dktmexico... www.Eriferca.com", escribió la también conductora de Fox Sports, al pie de su intensa postal.

Lo que en Español significa: Tómese el tiempo para limpiar, sanar, renovar, crecer, convertirse... Buenas noches... Si tienes dudas de que método anticonceptivo checa a los expertos de @dktmexico... www.Eriferca.com.

Esto, luego del pretexto de modelar en un especial close up frente a la cámara de su celular con dicha postal, que aunque cabe señalar que no se lee comentario de José Ron, es un hecho que hasta él se derritó ante la postal de la celebridad de 28 años.

De encaje negro, Erika Fernández pone de nervios hasta a José Ron. Foto: Instagram Erika Fernández

"Qué hermosa y bella", "Muñeca", "Bellísima", son los piropos que saltan a la vista, aunque la belleza de la belleza asiática dejó sin palabras a muchos y más bien se dedicaron a postear decenas de emojis que corresponden a corazones rojos, corazones negros y caritas con ojos de corazón.

Al momento, la sensual insantánea, ha logrado cautivar a 43,825 fanáticos y se leen 132 comentarios. La reacción del histrión ¡José Ron no se hizo esperar!