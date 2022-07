De diminuta braguita y top traslúcido, Demi Rose arranca suspiros

Con un atuendo ideal para lucir en verano, arrancó suspiros la modelo Demi Rose; pues con diminuta braguita y top traslúcido, recordó incluso que aún hay por quién ilusionarse en la vida y sentir emociones, de esas ¡que hasta hacen sudar!

Y es que, tras posicionarse como una de las modelos más famosas de Reino Unido y brillar en redes sociales gracias a su carisma, infinita belleza y cuerpo de diosa, Demi Rose ha logrado lo impensable. Pues el hecho de ver sus fotografías circulando por toda la web no es para menos...

Y fue precisamente un fan de la británica de 27 años, que hace un par de años, compartiera una postal en la que Demi Rose luce su figura de reloj de arena, luego de presumir un par de diminutas y reveladoras prendas. La primera fue un mini bikini en tono dorado cobrizo que hizo juego con un top traslúcido totalmente en color marrón-naranja, con el que dejó muy poco a la imaginación.

Pero no sólo eso, sino que además, Demi Rose presumió una piel de porcelana en modo broceado, su abdomen más perfecto y sus curvas mejor delineadas. El maquillaje en tonos marrones y las uñas pintadas de rojo, fueron la cereza del pastel.

Además, su seductor gesto y su cabellera alborotada y castaña oscura, fueron parte de la instantánea que circula en Instagram desde febrero de 2020.

No obstante, la prenda que daría el toque final a la postal, no sería el mini braguita que deja ver toda perfección de la británica, sino el top que además de traslúcido, hace lucir a la modelo glamorosa, toda vez que está confeccionado en tul con lunares en relieve del mismo tono y las mangas que terminan en unos estilizados olanes.

Demi Rose inició su carrera en las redes sociales hace casi nueve años, cuando ella recién había cumplido los 18 años de edad, y no tardó mucho para subir como la espuma. Pues a menos de una década, gracias a su estilo, belleza y sensualidad, ha logrado conseguir alrededor de 20 millones de seguidores en Instagram.

Se dice que su fortuna está valuada en algo así como 3 millones de pesos (MX PESOS), y en cuanto al amor, poco se ha sabido, lo que sí es un hecho, es que la británica sigue deslumbrando con cada paso queda en la web.

