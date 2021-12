De castaña y con sutil escote, Aracely Arámbula atrapa miradas

Muchos son los looks con los que la actriz Aracely Arámbula ha cautivado en su vida artística; no obstante como castaña también logró atrapar miradas luciendo además un sutil escote; postal que ha quedado para la historia y por supuesto, resalta sus atributos.

A través de las redes sociales, circulas cientos de imágenes de 'la Chule', gracias a sus recorrido por las telenovelas en México y Estados Unidos a través de las señales de Televisa y Telemundo, y es por ello que Aracely Arámbula se ha posicionado como una de las estrellas favoritas de la pantalla chica.

Y para demostrarle su apoyo, decenas de fanáticos de todo el mundo, se han encargado de compartir sus postales que a su vez, la propia Aracely Arámbula se ha encargado de repostear a través de sus publicaciones o siguiendo la misma línea de las historias de quienes conforman su Ara Familia, como llama de cariño 'la Chule' a sus seguidores.

Pero ha sido en su paso por los melodramas de acción y suspenso de Telemundo, que Aracely Arámbula ha podido dar vida a Altagracia Sandoval, tal vez, su personaje más recordado y empoderado de los últimos tiempos, gracias a que desde 2016 y hasta 2020, la ex de Luis Miguel lo ha interpretado con estilo y dedicación.

En una de sus últimas historias de Instagram, la oriunda de Chihuahua, México, compartió una postal en la que se le ve brindando una gran sonrisa mientras luce con cabellera color castaña en lo que parece ser un ínter entre escenas de alguna de las tres producciones de la televisora estadounidense más vista de habla hispana.

Pues Aracely Arámbula resaltó atributos con una blusa de cuello en 'V', de sutil pero pronunciado escote, que combinó con una ajustada falda de corte recto; outfit que la producción elegiría para empoderar aún más a su personaje.

No obstante, dicho vestuario no podría pasar desapercibido de no ser por la sonrisa de Aracely, con la que sin duda ha logrado atrapar miradas mientras posa muy coqueta con alguien más y luce un collar de perlas en su cuello.

Por tratarse de una Instagram Storie, no se pueden ver los likes que ha logrado 'la Chule' ni los mensajes que normalmente recibe a través de sus publicaciones; aunque cabe la posibilidad de que la actriz de 46 años, ha recibido bastantes halagos y piropos así como la aprobación de los fanáticos.

De castaña y con sutil escote, Aracely Arámbula atrapa miradas. Foto Historias Instagram Aracely Arámbula

