De arriba hasta abajo, Aleida Núñez muestra todos sus encantos en mini bañador

Recientemente, la guapa Aleida Núñez deslumbró al posar con un mini bañador que mostraba todos sus encantos mientras revelaba que se encontraba en una sesión de fotos para una campaña publicitaria, de la cual no dio a conocer mayores detalles.

La actriz de telenovelas de Televisa como “Mariana de la noche”, “Las vías del amor” y “Cuando me enamoro” al parecer quedó muy satisfecha por el resultado y por cómo lucía sus espectaculares curvas en el mini bañador por lo que no compartió uno, sino dos videos exhibiendo su cuerpazo de arriba hasta abajo.

Las imágenes volvieron locos a sus fans y recordaron a otro clip que Aleida Núñez subió hace algún tiempo a sus redes sociales, donde se encontraba en una pool party con otras amigas y en las que también mostraba todos sus encantos con un diminuto bikini, de una manera muy sexy.

Originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, la cantante primero compartió con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram un breve video haciendo un tilt hacía su impresionante figura enfundada con un pequeño traje de baño de dos piezas en color rosa.

Sin embargo, momentos después compartió un segundo clip casi tomado desde la misma posición, pero en este daba una visión un poco más amplia de su sensual silueta en el top con perlas blancas brillantes y el diminuto bikini que sólo se sostenía con un par de finas tiras a los costados de sus caderas, haciéndola lucir muy sensual.

Moviendo la cámara del celular de arriba abajo, Aleida Núñez impresionó a sus millones de seguidores en la aplicación de la camarita y dejó claro por qué es una de las creadoras de contenido favoritas de redes sociales.

La ex participante del reality “Las Estrellas bailan en Hoy” anteriormente ya había presumido sus encantos con un espectacular traje de baño en una pool party, donde no sólo modeló sus atributos de frente, sino que se dio la vuelta para resaltar su redonda retaguardia, demostrando que no le duele nada.

Aunque por el momento no tiene confirmado algún proyecto televisivo, Aleida Núñez se mantiene muy ocupada como con esta campaña publicitaria, como con su rol de empresaria, donde suele modelar las prendas de su línea de ropa especializada en resaltar las curvas del cuerpo femenino.

La histrionisa mexicana también se mantiene muy vigente en redes sociales, desde donde mantiene interacción con sus millones de admiradores, a los que deleita con su cuerpazo en atrevidos atuendos o en bikini, aunque también suele compartir fotografías de ella realizando sus rutinas de ejercicio para mantener su figura tan seductora como hasta ahora.

