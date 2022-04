De animal print y leggings de cuero, el look perfecto de Marjorie de Sousa para recibir abril

Tras revelar el nuevo proyecto que se trae entre manos para este 2022, la actriz Marjorie de Sousa se dio un tiempo para recibir abril en su segundo día; pero lo hizo luciendo como sólo ella sabe, con un look perfecto de blusa estampada de animal print y leggings de cuero...

Y es que, además de arrancar el mes con nuevo proyecto y ya encarrilada, Marjorie de Sousa recibió al cuarto mes de este 2022 con 'bombo y platillo' debido a que el próximo 23 de abril, la venezolana llegará a sus 42 años de edad.

Por lo que la rubia se está preparando desde semanas antes para la llegada de sus 42, luciendo bella, empoderada y luciendo un cuerpazo como pocas actrices de la farándula mexicana y de América Latina, pues sus rutinas de ejercicio han dado los resultados esperados.

Y esta vez, una blusa estampada de animal print y leggings de cuero, botines blancos de punta y un saco tipo blazer color marrón, fueron las prendas que acentuaron la belleza de la rubia venezolana.

"Mi querido Abril!!! te recibo con la mejor de las energías y haciendo lo que me gusta #mesdemicumple #sorpresas #regalosdivinos #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte", se lee al pie de la postal de Marjorie de Sousa de su publicación del sábado en Instagram.

Su manager Alejandra Rodríguez fue una de las que manifestó su emoción por la postal de Marjorie y expresó: "Así es", mientras que la actriz Angélica Celaya de "La Mujer de mi Vida" de Telemundo escribió: "Saludos a Nicolás!", petición que fue atendida por de Sousa con un "@angelicacelaya1 le digo".

Por su parte, Cecilia Galliano le lanzó sus buenas vibras diciendo: "Eso locaaaaaaa!"; y su fanpage número uno @sousaticos, no pudo dejar de comentar: "Mucho éxito mi @marjodsousa", "Te amamos". El actor Rafael del Villar, quien ha vuelto a Televisa después de varios años en pausa, también se unió a los buenos comentarios de los fanáticos con unas estrellas.

Otros se leen: "Bella, amada, hermosa, te amo y sabes lo que te admiro, mi Marjo de mis amores verdaderos" o "Te mando mucha luz amiga!". Pues al momento, Marjorie de Sousa ha logrado conquistar a más de 16,500 seguidores y se pueden leer no menos de 215 mensajes.

