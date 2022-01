De animal print o flores, Maribel Guardia deja ver su abdomen de impacto

Con 62 años encima, la actriz Maribel Guardia se ha posicionado como una de las famosas más envidiadas de la farándula mexicana y latina, tras lucir cuerpazo y recientemente, dejó claro que de estampados de animal print o flores, deja ver su abdomen de impacto.

Su actividad en redes sociales va en incremento y tras anunciar una segunda temporada de la obra de teatro "El Tenorio Cómico" que protagoniza, en cuenta de Instagram, la costarricense también aprovechó para lucir un par de atuendos que aunque ambos son unos jumpsuits, su abdomen fue lo que más llamó la atención en ambos casos.

Con un par de publicaciones para celebrar la llegada del pasado viernes (el primero del año 2022) y una segunda del sábado, Maribel Guardia lució su abdomen de impacto, y aunque la celebridad ha dicho en varias ocasiones que hacer ejercicio no es lo suyo, lo cierto es que pasadas las seis décadas de vida, la esposa de Marco Chacón, es una de las más envidiadas.

Lee también: Como nunca, Maribel Guardia luce su estilo conservador en Corona de Lágrimas 2

Con un jumpsuit estampado en animal print en tonos blanco y negro, la también madre de Julián Figueroa, dejó boquiabierta a más de uno tras mostrar su mini cintura, además de demostrar su elasticidad y que literalmente no le duele nada luego de posar de esa forma y ¡con tacones!

"Hoy es un día perfecto para ser feliz #viernes #sonrie #look @sexyrevolver", se lee en la descripción de su publicación, por lo que la actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" que se estrenará este 2022, con la que desató piropos de algunos famosos.

Lee también: No se resiste Maribel Guardia a foto de Albertano y pone celoso a su esposo

Entre los comentarios se leen algunos como: "Qué guapa!!!!", por parte de su amigo Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz, o las flores que Víctor Latin Lover dejó en su mensaje. El ex Garibaldi Charly López también escribió: "Siempre es un día perfecto para ser felices hermosa, tqm querida amiga".

"Anoche soñé con un abrazo tuyo, saluditos", "Hermoso traje, me encantó, saludos desde Chile ", "Hermosa, bella. Saludos de Perú", también expresaron algunos de sus seguidores.

Pero una segunda postal confirmaría que la cinturita y el abdomen de impacto son parte de su personalidad; pues Maribel Guardia tiene como a su mejores aliadas, las rutinas de ejercicio en su gimnasio personal. Pues la también cantante modeló un conjunto de top strapless con corte de corazón, pantalón y saco, blusa abierta y tacones rojos.

"Solamente con la fe en Dios los sueños se consiguen, las batallas se vencen y los milagros surgen. BUENOS Días!!! #look @blacksecret.mx", se lee en la descripción del post.

Otras famosas como África Zavala, Raquel Bigorra, Lorena Herrera, Laura Bozzo y algunos fanáticos, no pudieron resistirse a su belleza y dejaron un mensaje en la caj de comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!